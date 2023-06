La advertencia de Marcos Rojo tras su vuelta al fútbol en la Reserva de Boca: "Todavía me…"

Marcos Rojo retornó anoche a la actividad luego de una grave lesión ligamentaria, en el partido que la Reserva de Boca disputó ante Arsenal, por el campeonato Proyección de la Liga Profesional. En el predio de Ezeiza el defensor, de 33 años, jugó 45 minutos, en los que se lo observó aplomado y sin mayores contratiempos, además de no sentir dolores en la rodilla derecha.

"La verdad que estoy muy contento por volver a jugar al fútbol y poder sentirme jugador de nuevo. Estoy muy feliz y muy agradecido a toda la gente del club", expresó Rojo al término del encuentro al canal oficial de la Liga Profesional.

"Estar afuera es siempre lo más difícil, porque entrenar y no jugar le quita al futbolista lo más lindo de su carrera. Por eso estoy tan contento. Y también se que debo seguir trabajando duro, todavía me falta, y sumando minutos hasta ponerme definitivamente a punto para que el entrenador de primera me pueda tener en cuenta", concluyó.

El regreso se dio después de 231 días, luego de que en octubre pasado saliera lesionado en un compromiso con Sarmiento de Junín, luego de que hubiese fallado un tiro penal. Almirón evaluará en los próximos días si lo considera para ser parte de los concentrados en el cotejo del martes próximo ante Colo Colo, en la Bombonera, por la Copa Libertadores.

Los integrantes del Consejo de fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza; los componentes del cuerpo técnico principal que comanda Jorge Almirón y la mayoría de los futbolistas del plantel profesional presenciaron la vuelta de Rojo, en un encuentro que fue presenciado por casi un millar de personas y que terminó con triunfo 2-1 de Boca Juniors.