Qué le dijo Enzo Pérez a Chiquito Romero en el túnel tras el escándalo: “Hablales a…”

El Superclásico terminó con alegría para River, que le ganó a Boca sobre la hora con un penal de Miguel Borja. No obstante, la fiesta del Millonario se empañó con una escandalosa pelea de la cual participaron ambos planteles al completo. Una vez terminados los empujones, el partido y los festejos del local, Enzo Pérez se cruzó con Chiquito Romero en el túnel y le hizo un pedido.

Más allá de que ahora están en veredas contrarias, el capitán de River y uno de los nuevos referentes de Boca compartieron varias batallas en la Selección argentina. Cuando las aguas parecían estar un poco más calmadas, el mediocampista habló con el arquero camino a los vestuarios del Monumental: "Chiquito, habláles a los chicos, habláles", expresó.

Esta situación fue filmada por algunos hinchas del Millonario, quienes saludaron a Enzo y le brindaron su cariño. Por la brevedad del intercambio y los ojos puestos en su ídolo, la cámara del video no enfocó la respuesta de Romero, aunque se puede intuir que el jugador del Xeneize se marchó para el vestuario inmediatamente.

Luego del encuentro, ambos excompañeros en la Albiceleste hablaron en conferencia de prensa. Consultado por la actitud de Agustín Palavecino que derivó en la pelea, Pérez aseguró que es algo reprochable: "Hablamos bastante con Romero y con Figal, que son los más grandes de Boca. Hubo muchísima gente que se metió, cuerpo técnico, jugadores que no estaban citados... No estuvo bueno. Lo que hizo Palavecino no está bien, pero de los errores se aprende. Con errores y virtudes, hablamos dentro de la cancha. No es la imagen que tenemos que dar. Pero ahí adentro, es difícil, cuando hay tanta gente que no tiene que estar en el campo. Para nada estoy de acuerdo con lo que sucedió", aseguró.

Por su parte, Romero reveló que habló con Enzo y también con Martín Demichelis, otro de los integrantes de Argentina en el Mundial de Brasil 2014: "Con el entrenador anterior habían logrado algo, que era que todo el mundo hable muy bien de ellos. Y que un chico, en vez de festejar con sus compañeros el gol, se pone a gritar en la cara de nuestros jugadores, es una falta de respeto terrible. Se lo dije a él, a Enzo (Pérez), al entrenador (Demichelis). En vez de irse con sus compañeros se queda con nuestros jugadores. Yo no voy a agredirlo ni a pegarle, simplemente a agarrarlo de la cintura y decirle '¿qué estás haciendo?'. La verdad, no se entiende", concluyó.