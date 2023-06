La revelación de Montiel sobre su penal para el título del Sevilla en la Europa League: "Era el..."

El pasado 18 de diciembre de 2022, Gonzalo Montiel pateó el cuarto y decisivo penal para darle a la Selección argentina su tercera Copa del Mundo. Este miércoles 31 de mayo de 2023, Cachete tomó el cuarto y decisivo penal para convertir al Sevilla en heptacampeón de la Europa League. Sin embargo, el ex River reconoció que esto no iba a ser así.

Luego de que el arquero Bono haya atajado dos penales a la Roma, el Sevilla estaba 3-1 en la tanda que definía al campeón de la Europa League en Budapest. Efectivamente, Montiel tomó la pelota y, en primera instancia, disparó a las manos de Rui Patricio. Sin embargo, el VAR detectó que el arquero del equipo italiano se había adelantado, por lo que el penal se tuvo que repetir. Allí, el jugador de la Albiceleste tomó la misma decisión que ante Francia y cruzó el remate para desatar la locura andaluza en Hungría.

No obstante, el campeón del mundo reconoció que él no era el designado para tomar ese penal: "Era el quinto pateador, pero cambiamos y se dio así", aseguró en zona mixta con ESPN. Ante Francia, Lionel Scaloni quiso que Lautaro Martínez tomara el cuarto y decisivo disparo como contra Países Bajos, pero no hubo tiempo suficiente para hacer el cambio y el encargado fue Cachete. Después de todo, no salió nada mal.

"Primero que nada, quiero felicitar a Bono porque ya había atajado dos penales, mucho mérito de él", reconoció en primera instancia. Luego, Montiel habló sobre las sensaciones de volver a patear con un título en juego: "Después me tocó definirlo a mí, había errado el primero pero justo se adelantó el arquero, así que pude patearlo muy tranquilo y gracias a Dios fue para salir campeón", sentenció.

"ANDÁ VOS, CACHETE. ANDÁ VOS... FALLÓ PERO FALLÓ POR ALGO" las palabras de Ocampos sobre Montiel.



"ANDÁ VOS, CACHETE. ANDÁ VOS... FALLÓ PERO FALLÓ POR ALGO" las palabras de Ocampos sobre Montiel.

Por otra parte, Lucas Ocampos reveló cómo fue el diálogo para llevar a Montiel al cuarto penal: "En ese momento, no quería ni decirle, pero le dije 'andá vos, Cachete, andá vos', porque nosotros sabemos que no falla. Falló, pero por algo siempre hay una segunda oportunidad. Es el hombre de los penales importantes", aseguró con una sonrisa.