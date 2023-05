La sentencia de Juan María Traverso sobre Canapino que generará controversia: "Hoy Agustín es..."

Si bien no pudo completar las 500 Millas de Indianápolis, lo hecho por Agustín Canapino en la mítica competencia fue realmente titánico. El argentino estuvo a la altura, llegó a estar tercero en pista y pudo haber terminado entre los quince mejores de no ser por el incidente que lo terminó perjudicando a pocas vueltas del final.

Su tarea fue resaltada por el ambiente automovilístico argentino y Juan María Traverso habló al respecto horas después de la tradicional competencia de la IndyCar Series. El Flaco, uno de los máximos ídolos del Turismo Carretera, elogió a "Canapa" y lanzó una frase que seguramente tendrá repercusión al momento de compararlo con el resto de los argentinos que compiten a nivel internacional: "A nivel internacional, Canapa es el 1. Es realmente un genio, un capo".

"No lo comparo con los anteriores porque no tiene nada que ver. No mezclo las épocas, no comparo a Fangio con Senna, Pero evidentemente es muy bueno y va a ganar. De igual manera no entro en el apriete ese de que tenés que ganar mañana", agregó Traverso en diálogo con el sitio Carburando.

Luego, sobre su adaptación, reveló: "Cuando me enteré que iba dije 'si se adapta, ojo', si no, parte. La parte más difícil ya la hizo. Porque pensá que se bajó de un auto que no tiene nada que ver y se adaptó de una manera espectacular. Llegó a la mitad, por poner un número, y de acá irá más lento. Estoy muy contento por lo que hace".

Esta si que duele... tuvimos un accidente despues de 192 vueltas, a solo 8 del final, por evitar un choque que hubo delante cuando veníamos P14 con buenas chances de pelear por más.



En fin, hoy solo quiero agradecer a @ricardojuncos y todo el @juncoshollinger uD83DuDC99 pic.twitter.com/OTA94yD7wY — Agustín Canapino uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AgustinCanapino) May 29, 2023

Canapino, de 33 años, estaba entre los 15 mejores pilotos cuando se encontró delante suyo con el toque de Scott McLaughlin a Simon Pagenaud que le hizo perder el control, recostarse sobre el muro y chocar al mexicano Patricio O'Ward, que estaba con el auto detenido. El estadounidense Josef Newgarden (Team Penske) se proclamó ganador por primera vez en su carrera.