Los mendocinos cerraron el segundo día del Argentino de hockey patín

Paso la segunda fecha del Argentino Senior Femenino de hockey sobre patines y los seis representantes de nuestra provincia tuvieron acción durante todo el día martes en el Club Impsa. El saldo fue con un 50% de los puntos con tres triunfos locales y tres derrotas. Hoy cerrará la primera fase con la tercera fecha a disputarse este miércoles.

San Martín no hace pie y volvió a perder, está vez ante SEC por 4 a 0, sumando su segunda derrota en el certamen que lo complica en la parte baja. Godoy Cruz no pudo repetir lo realizado con el triunfo en el debut y cayó 3 a 1 ante Unión de Villa Krause mientras que Giol perdió 1 a 0 ante Barrio Rivadavia, el campeón sanjuanino.

Impsa es el único mendocino con dos triunfos en fila.

La jornada también tuvo victorias, cómo la de Andes Talleres ante Valenciano por 3 a 1 para sumar los primeros puntos en el certamen y acomodarse en la zona y la de Leonardo Murialdo por 2 a 0 a Ciudad de Buenos Aires. Impsa, con su muy buen 1 a 0 a Unión SG es el único que ha sacado puntaje perfecto.

Este miércoles se jugará la tercera y última fecha de la siguiente manera: Godoy Cruz vs UVT a las 13 hs, Concepción vs Murialdo a las 15 hs, Talleres con B°Rivadavia a las 16:30 hs, San Martin ante Social a las 18 hs, Valenciano vs GIOL a las 19 hs y cierra IMPSA vs SEC desde las 21:00 hs.