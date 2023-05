La sentencia de Luis Suárez sobre la llegada de Bielsa como DT de Uruguay: "Que haya venido es…"

La llegada de Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay generó controversia. Muchos se han expresado en contra de su arribo, pero muchos futbolistas que integran la Celeste celebraron su contratación. Uno de ellos es Luis Suárez, quien llenó de elogios al Loco en diálogo con del Sol FM: "Ese día estaba concentrado y no pude ver la conferencia de Bielsa. Quería ver la conferencia por internet pero no pude tomar la señal. Después pude ver un resumen".

"¿Qué me dejó? La experiencia que tiene un grandísimo entrenador con su trayectoria. A medida que van pasando los años se va viendo más reflejado todo lo que aprendió en su carrera como técnico", agregó el delantero charrúa que actualmente milita en Gremio de Porto Alegre.

Suárez celebró la llegada del Loco.

En la misma línea, Suárez continuó: "La parte que organizó la AUF a nivel de marketing tuvo mucha repercusión y es bueno tanto para la selección como para el fútbol uruguayo, que se vea que un entrenador con la trayectoria de él haya venido a dirigir a nuestro país y a tratar de sacarle el mejor jugo posible a la generación que viene".

Bielsa, en su primeras declaraciones como DT uruguayo, habló de los referentes de la Selección y reconoció que no había tenido diálogo hasta el momento con ellos: "No he hablado con los referentes aún (Suárez, Cavani, Muslera). Creo que corresponde establecer un diálogo, escucharse y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo, en un sentido o en el otro. No tengo una decisión previa establecida",

"Cualquier decisión que involucre a algún jugador uruguayo con antecedentes de histórico no puede ser tratada sin escucharlos. Soy muy respetuoso de los ídolos, porque son patrimonio de la gente. El ídolo es un metal precioso para los más pobres. Entonces jamás haría conscientemente algo que podría dañar a un ídolo", completó.