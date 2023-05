El anuncio bomba de Pergolini en Boca: “En las próximas elecciones voy a…”

El próximo semestre del equipo de Jorge Almirón en Boca estará condicionado casi día a día por la actualidad de la política en el club, en el marco de un año electoral que tendrá su punto cúlmine en diciembre cuando los socios elijan a la nueva Comisión Directiva.

Con Riquelme tejiendo sus redes para mantenerse en el club y Andrés Ibarra encabezando el macrismo opositor, Mario Pergolini apareció este sábado en el programa Boca es Boca para confirmar una noticia que le añade más condimento a las elecciones: está preparando su espacio para postularse como presidente.

Pergolini será candidato a presidente de Boca.

"Si voy a jugar. Porque me parece que es momento para hacerlo, a diferencia de como lo hice la vez pasada. Yo creo que es momento, hay espacio para discutir candidaturas. Quiero hacerlo, me quedé con ganas la vez pasada", señaló el empresario.

"Solo se puede hacer armando equipos, siendo presidente. Pero también con este movimiento que armamos que se llama Unidad Xeneize donde hay gente del oficialismo que se fue como yo y también metiéndonos más en la política que por ahí fue de lo que pequé la vez pasada", analizó Pergolini.

Sobre Riquelme y la posibilidad de que la elección se defina por un 95%-5% como él anticipó, Pergolini aseguró: "Román es muy hábil hablando. Sabe cuando le habla a ese riñón de Boca. El siempre tiene ese discurso de 'soy muy feliz', 'esta es mi casa', 'que loco son los bosteros'. Es un muchacho bravo. Toda la política de Boca es brava. Yo creo que él, de todos los exjugadores, es el de la personalidad más complicada".

Pergolini integró la Comisión Directiva del actual oficialismo, pero luego rompió con Ameal y Riquelme.

Sobre su partida del oficialismo, expresó: "Muchas veces lo hablé y hasta con gente en la cancha. Yo creo que ya no tenía más lugar. Una vez que Román confirma el trinomio se polarizó bastante. Román tomó la decisión de instalarse en el predio y lo que pasaba ahí con lo que pasaba en Brandsen se había polarizado mucho. Me pareció que lo que yo proponía no se realizaba o tenían otra idea. Y nunca me gustó estar en un lugar porque sí".

Finalmente, le consultaron si Juan Román Riquelme lo decepcionó. "A mí un poco sí. Me parece que me dejé llevar porque estaba fascinado con él. Es una persona Después me parece que se tendría que haber preparado un poco más. Yo también. En estos cuatro años estuve haciendo eso para tener una base un poco más fuerte", señaló.