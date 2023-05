La fulminante reacción de Paredes a los dichos de Abreu sobre la Selección argentina y los penales en Qatar

Diego Lugano y Sebastián Abreu, históricos futbolistas uruguayos se refirieron en las últimas horas a la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar con polémicas frases. Ambos, de diferentes maneras, expresaron que el equipo de Lionel Scaloni fue ayudado con fallos arbitrales para que Lionel Messi pueda levantar la Copa y, sus declaraciones, generaron la reacción de algunos futbolistas argentinos, entre ellos, Leandro Paredes quien sin escribir nada, dejó en claro lo que piensa.

El volante de la Juventus respondió de la misma manera al leer lo que dijeron ambos, aunque a la sentencia del Loco le puso un emoji encogiéndose de brazos y otros de risa, mientras que con la frase del defensor, solamente puso las carcajadas. Ángel Di María hizo algo similar con el posteo de Lugano. Sergio Agüero, por su parte, fue más allá y atendió al ex zaguero del San Pablo con lapidarios comentarios: "Es un comentario bastante innecesario. Eso es buscar polémica y es ser mala leche".

Germán Pezzella y Guido Rodríguez, dos campeones del mundo, evitaron entrar en polémicas pero bajaron un mensaje contundente. A los argentinos siempre nos tildaron de cancheros o de un montón de cosas, pero no nos entra una bala. El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino", dijo el zaguero del Betis.

¿Qué dijeron los Charrúas? Lugano fue el primero en lanzar dardos al afirmar que "a la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Es también mérito de (Lionel) Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso".

El Loco, en tanto, no fue tan directo pero lo dio a entender: "Para mí sí hubieron penales que tuvieron criterios diferentes para sí cobrarle a Argentina y no cobrarle a otros. Si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros no. El penal de la final de Di María no es, y el de Messi con Polonia tampoco. Es como en los años 90 y 2000, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja al rival o un penal".