La tremenda banca de Menotti al presidente de AFA: "Tapia no hizo un respaldo de chamuyo, lo..."

La Selección argentina disfruta de un inmejorable presente. Campeona de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 22, bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, la Albiceleste bordó a su escudo la tercera estrella de su historia y cortó así la sequía de 36 años consecutivos sin dar la vuelta olímpica.

Pero, la historia del DT en el banco de suplentes del seleccionado nacional no fue siempre color de rosas. En sus primeras presentaciones como interino y posteriormente cuando fue ratificado tras el certamen continental del 2019, el hombre de Pujato recibió infinidad de críticas sobre su elección como sucesor de Jorge Sampaoli.

En este contexto, a cinco meses de la coronación en Qatar 2022, fue César Luis Menotti quien rompió el silencio. El actual Director de Selecciones de la AFA, destacó que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, respaldó de verdad al seleccionador Lionel Scaloni y no lo hizo de chamuyo en los medios.

El Flaco bancó a Tapia por lo realizado durante su gestión.

Para comenzar, el DT campeón del Mundial 1978 soltó: "Cuando hablan de la llegada de Lionel Scaloni fue todo mérito de Claudio Tapia. Yo no lo conocía personalmente, sí a sus ayudantes y eso me hizo pensar que era al menos una buena persona. Y Tapia no hizo un respaldo de chamuyo, lo respaldó de verdad".

"El proyecto de Selecciones lo defiende el que tiene el poder, en este caso es Chiqui Tapia porque puede definir políticas de Selección. En la primera charla que tuvimos me pidió una Selección que sea de la gente y me fui de ahí pensando en si me mentía, por suerte no fue así. Hubo una búsqueda de que se representen los sentimientos de la gente, algo que se logró desde el comienzo y es mérito para el presidente", añadió Menotti.

"Yo acompaño a Tapia y a la Selección. Me gusta la política del proyecto porque va más allá del éxito, incluso recuerdo cómo el poder le tiró en contra a Tapia para quedarse con el lugar. Esa lucha le hace daño a nuestro fútbol, pero Tapia tuvo convencimiento y yo estuve ahí dándole mi respaldo. No todos desde el periodismo le tiraba, hay un sector que acompaña, tanto desde la crítica bien intencionada como desde otros lugares".