La dura sentencia de Almirón sobre el polémico arbitraje en River-Boca: “Lo que pasó fue muy…”

Boca logró reponerse rápidamente tras la polémica derrota que sufrió el pasado fin de semana en el Superclásico ante River. El Xeneize venció a Belgrano por 2-0 con autoridad y partido a partido sigue mostrando la mano de Jorge Almirón, quien cumplió su primer mes al frente del equipo.

El director técnico, que en poco tiempo disputó tres clásicos (solamente le resta jugar con Independiente en la última fecha de la Liga Profesional), enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y analizó el andar de su equipo. Además, por primera vez desde la caída en el Más Monumental, se refirió al mano a mano con el Millonario.

#Almirón s/river "Lo que pasó fue muy claro. No salí a hablar tampoco, el penal fue DUDOSO, previo a eso, las jugadas de 2° amarilla MUY CLARAS, la suspensión del árbitro dice mucho. Podría salir a hablar y quejarme pero fue muy claro lo que pasó, me dediqué a preparar el equipo" pic.twitter.com/MyzpycysuR — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 15, 2023

A la hora de analizar las diferentes dudas que dejó el arbitraje de Darío Herrera el pasado domingo en Núñez, Jorge Almirón no dudó y destacó: "Me enfoqué en el equipo. Lo que pasó fue muy claro. No salí a hablar porque creo que se encargaron los periodistas. Fue muy claro todo lo que se habló en la semana".

"El penal fue dudoso, previo a eso las jugadas de amarillas. La suspensión del árbitro dice mucho. Podría haber salido a hablar y quejarme, pero fue muy claro lo que pasó. Yo me dedico a preparar el equipo, cada partido para nosotros es sumamente importante porque este club así lo demanda", añadió el DT de Boca.

Para finalizar, sobre su ausencia en la conferencia de prensa en el Monumental, Almirón sentenció: "Yo no podía hablar porque estaba expulsado. A Chiquito lo veía bastante tranquilo, él participó porque reaccionó ante la burla del rival, que se equivocó como nos equivocamos todos. No representa lo que es el club, fue un momento desagradable para los dos. Somos rivales, nos tocó perder, asumir ese momento y prepararnos para lo que sigue",