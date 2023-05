El alarmante video de Agustín Canapino tras correr en Indianápolis: "Necesito ayuda, estoy..."

Agustín Canapino (Dallara-Chevrolet) finalizó en la 21ra. posición en la competencia del IndyCar que se llevó a cabo en mítico Indianápolis, en el marco de la quinta fecha de la especialidad en el certamen 2023. El argentino tuvo otra positiva actuación, pero se viralizó un video que encendió alarmas a días de disputarse las tradicionales 500 Millas en ese mismo escenario.

Es que, una vez completada la carrera, se escucha que el piloto de Arrecifes dice "necesito ayuda, estoy totalmente acalambrado y no me puedo ni sacar el casco", algo que no sorprende pero que generó un fuerte debate ya que las 500 millas serán todavía más duras que la competencia de ayer y habrá que ver si el físico del cuatro veces campeón del Turismo Carretera aguanta.

Luego, recuperado y ya sin el buzo, explicó: "Estoy contento porque pude ir a ritmo, peleando por posiciones y estando por delante de mi compañero de equipo. Para mí fue una carrera buenísima, sufrí un poco con el neumático usado en el stint final. Otra carrera terminada, un buen resultado, buenos puntos y ahora concentrarse en lo más importante que son las 500 millas".

Canapino cruzó la meta a una vuelta del ganador, el español Alex Palou (del equipo Chip Ganassi), quien relegó al mexicano Patricio O’Ward (Arrows McLaren) y al estadounidense Alexander Rossi (Arrows McLaren). Con este triunfo, Palou pasó a comandar la clasificación en el certamen, con 174 puntos, seguido por O’Ward, con 168; el sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi) está tercero con 155; mientras que el francés Romain Grosjean (Andretti Motorsport) ocupa el cuarto lugar, con 134.

El argentino Canapino figura en la decimonovena posición del torneo, con 56 unidades. El compañero del arrecifeño en el Juncos Holliger Racing, Callum Ilot, está undécimo en la general con 92 unidades. La próxima carrera serán las tradicionales 500 Millas de Indianápolis el domingo 28 del corriente.