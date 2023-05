El rumor bomba que dejó correr el entorno de Gareca en medio de la crisis en Vélez

El regreso de Ricardo Gareca a Vélez no fue como lo soñó ninguna de las partes. Desde su regreso, el Fortín solo ganó un partido de nueve y suma 16 puntos en 15 fechas. Esto llevo a una desagradable situación en la Villa Olímpica, donde la barrabrava se presentó para apretar a los jugadores. Sin embargo, ese no sería el único factor que podría dinamitar el ciclo del Tigre.

Según el periodista Ramita Boz, Gareca podría dar un paso al costado en Liniers, pero nada tendría que ver el mal presente futbolístico: "El rumor que circula en Vélez de una posible salida de Ricardo Gareca es cierto. En los últimos días sucedieron cosas que al Tigre no le gustaron para nada. Gente que se mete donde no debe, y no lo digo por el ingreso de La Pandilla a la Villa Olímpica. Es un año electoral...", informó en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el medio partidario Sábado Vélez aseguró que el Tigre tiene ganas de seguir en el club en el que es ídolo. No obstante, sus allegados no estarían tan convencidos: "Ricardo Gareca se encuentra enfocado en trabajar y sacar adelante el momento de Vélez. Es su entorno quien 'sugiere' las dudas respecto a su futuro", afirmaron.

"Estamos golpeados, es así. Igual que el hincha. No estamos en un buen momento y no es lo ideal. Porque todos en Vélez estamos mal, pero vamos a intentar salir adelante. De a poco contaremos con más jugadores para el próximo partido", aseguró Gareca tras la caída en La Plata ante Estudiantes.

Ricardo Gareca se encuentra enfocado en trabajar y sacar adelante el momento de #Vélez. Es su entorno quien "sugiere" las dudas respecto a su futuro. ¿Por qué motivos?







— Sábado Vélez (@sabadovelezok) May 13, 2023

Este domingo, Gareca y sus dirigidos intentarán revertir la mala situación ante Racing y con su gente. Más allá del cariño, varios factores extradeportivos podrían terminar una historia de amor de forma prematura.