La particular queja de Francescoli tras la polémica en River-Boca: “Hay un montón de árbitros que…”

El arbitraje de Darío Herrera en el Más Monumental sigue dando que hablar. Las diferentes polémicas en torno al River-Boca del pasado fin de semana tuvieron como consecuencia que el árbitro, al igual que el encargado del VAR, fueran parados para la próxima fecha de la Liga Profesional.

En este contexto, fue Enzo Francescoli quien alzó la voz para referirse a uno de los temas que marcó agenda durante la semana. "A veces te favorecen, a veces no. Cuando uno la pasa mal y pierde en las 48 horas posteriores se queja", manifestó el director deportivo del Millonario.

"Lo que más noto, en una crítica constructiva, no lo digo por un programa particular, el fútbol pasó a ser buscar diferencias en los árbitros. Se busca una grieta que no hay que buscar. En el contexto de los 90 minutos, River fue más que Boca. El penal puede ser más fuerte o más débil. Yo me he tirado como jugador. Sí fue penal. Desde el palco, veo la reacción de los jugadores, eso te marca lo que pasa", añadió el uruguayo en su diálogo con F10, programa de ESPN.

Más adelante, sobre la sanción que recibió el árbitro del encuentro, Francescoli dejó una particular sentencia: "Herrera dejó pasar cosas porque si no terminaba siete contra siete. Dirigió mal para los dos". Y agregó, en una particular queja tras la decisión de la AFA de parar al juez por una fecha: "Hay un montón de árbitros que les faltó conducción y no los pararon".

Por último, al ser consultado sobre la llegada de figuras de la talla de Nicolás Otamendi, el campeón de la Copa Libertadores 1996 fue contundente: "La llegada de los que están afuera depende de ellos. Tiene que ser el primer paso de ellos. Yo no les puedo decir que acá está todo divino. Hay un clásico y están seis días hablando del árbitro...".