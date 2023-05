La mala noticia que dio Santi Maratea sobre la colecta para Independiente y cómo buscará solucionarlo

A dos semanas de su inicio, la colecta de Santi Maratea para ayudar a Independiente sigue en pie. No obstante, está muy lejos del objetivo de llegar a los 20 millones de dólares que tiene el Rojo en su pasivo. Por esta razón, los hinchas comenzaron a preguntarse cómo podían ayudar al fideicomiso más allá de poner dinero, que pierde valor día a día dada la situación económica del país.

Una de las preguntas que más se repitió en el Instagram del influencer fue el tema de los rendimientos de MercadoPago. La aplicación permite a sus usuarios que su dinero en cuenta genere interés, para así no perder todo el valor del mismo ante la inflación. De hecho, se estima que la plataforma virtual ofrece rendimientos por un 72% anual. Si se toman los 720 millones de pesos de la última actualización del fideicomiso, la colecta de Maratea podría ingresar casi un millón y medio más cada 24 horas. En un calculo mensual, serían más de 43 'palos' los que le ingresarían al Rojo.

No obstante, esto no es posible y el fiduciario explicó por qué: "No podemos, chicos. O sea, lo primero que tienen que entender los que todavía no lo entienden es que yo, en la cuenta de MercadoPago del fideicomiso, no puedo poner a rendir el dinero como si fuera una cuenta normal, como cualquiera de ustedes o como en mi cuenta personal", aseguró.

La última actualización de Maratea.

Luego, agregó: "Es un fideicomiso, no sé, boludo, es diferente. Se necesitan autorizaciones. Sepan que, como el fideicomiso tiene auditores, uno te puede decir 'che, ¿por qué no estás haciendo nada con la plata, que la tenés quieta?'".

Sin embargo, Maratea expresó que está buscando la solución: "Ese no es el caso porque estamos reuniéndonos con bancos internacionales para ver quien nos puede hacer rendir la plata, a ver quien nos autoriza. Estamos en ese trabajo, todavía nadie nos autorizó", concluyó.

Por último, el influencer afirmó que la autorización para pasar la plata a un banco del exterior tiene como objetivo recibir donaciones de hinchas fuera de Argentina: "Sé que están todos esperando que se abra la cuenta en el exterior para poder contar con el aporte de los hinchas que viven afuera. No tengo noticias contundentes pero las voy a dar cuando las tenga", cerró.