Turismo Carretera: el conmovedor mensaje del Bocha Ciantini tras superar un compleja operación

"Empecé el 2023 lleno de trabajo y lindos proyectos, mejor no podía ser... Pero me dolió la panza y me diagnosticaron cáncer de páncreas. No escribo para dar lástima, porque voy a luchar y me voy a curar, solo a los que lean esto reflexionen. Hagan los que les haga feliz", con esa frase, José Ciantini confirmaba que debía atravesar por un complejo tratamiento para dejar atrás su enfermedad y sus palabras generaron la reacción de todo el automovilismo que, con sentidos mensajes, le enviaron su apoyo.

Los tuits del Bocha.

Pasaron los meses, el Bocha se fue sometiendo a diversas pruebas y este lunes se pronunció en las redes sociales para recordar su primera victoria en el Turismo Carretera y contar cómo salió la intervención que le realizaron para extirpar el tumor. "Hoy 1 de mayo gane mi primer carrera de tc,18 años después siento me están bajando la bandera de la carrera más difícil que me tocó, empezar a dejar a dejar las cosas ordenadas y despedirse de las cosas que uno ama", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Desde el momento cero estuve súper contenido por mi mujer que me acompañó en todo lo mismo que mi familia y muchos amigos, hasta gente que no conozco rezaba por mi recuperación. Decidí hacer todo, jugar todas las cartas hice terapias complementarias, curas sanadores, dietas alcalinas, sesiones de quimioterapia mientras mis estudios patológicos avanzaban".

"De pronto mi tumor se convirtió en neuroendocrino y eso cambió el panorama porque daba chance a la operación, y erradicar todo. Tomé la decisión de hacerlo rápido y por suerte todo salió como los doctores pensaron. Quiero agradecer tantos mensajes de apoyo y a mi oncólogo, a los cirujanos, y al Hospital Italiano por su profesionalismo y amor por lo que hacen", continuó.

Que viva la vida qué hay mucho por seguir disfrutando,nunca se den por vencidos. Cuando las circunstancias son difíciles lo único que queda es no darse por vencido ,tomarlo como desafío y pelear con todas nuestras fuerzas ! Gracias a todos por tanto apoyo,fueron parte de esto ?? — jose ciantini (@JCiantini) May 1, 2023

Para cerrar, el popular Bocha reflexionó: "Que viva la vida, hay mucho por seguir disfrutando. Nunca se den por vencidos. Cuando las circunstancias son difíciles lo único que queda es no darse por vencido, tomarlo como desafío y pelear con todas nuestras fuerzas! Gracias a todos por tanto apoyo, fueron parte de esto". Dale Bocha, que esta carrera también la vas a ganar.