Todos los resultados de la sexta fecha del futsal femenino

La sexta fecha del Torneo Apertura de fútbol de salón femenino dejó en claro que hay varios equipos que pelearán por quedar en lo más alto del certamen. Si bien no se disputaron todos los encuentros, se destacaron los triunfos de Cementista, Alianza Godoy Cruz, Municipalidad de Maipú y Ujemvi.

El jueves por la noche se puso en marcha la jornada en calle Perú con la goleada de Cementista sobre Pacífico por 7-1 Las últimas campeonas atraviesan un gran momento y no le dieron oportunidad al conjunto tricolor en un duelo con mucha historia para la disciplina. Con este resultado, las chicas del Poli llegaron a los 15 puntos en la competencia y comparten la cima con las Negriazules

Por su parte, Alianza Godoy Cruz también hizo una excelente tarea y venció a Godoy Cruz en la Bodega con un ajustado 3 a 2. De esta manera, ya hay dos equipos punteros en el torneo que prometen dar batalla hasta el final. Por su parte, la Municipalidad de Maipú no se quedó atrás y goleó a CEREDE con un contundente 8-2 para llegar a las 13 unidades. Por último, Ujemvi logró escalar varios puestos en la tabla tras vencer a San José por 4-3. El conjunto Carcelero todavía no ha podido sumar de a tres en su primera participación en la división de élite.

Los encuentros que no se jugaron y deberán ser reprogramados fueron Gimnasio N°1 vs Don Orione y Jockey vs Alemán. Estas últimas viajaron rumbo a la provincia de Misiones para disputar la Copa de Oro Norte y estarán volviendo a la provincia en las próximas horas.