La duda en torno a Benedetto que tiene Boca luego del debut copero ante Monagas

Pasó el debut por Copa Libertadores de Boca Juniors y más allá de que apenas fue un empate en cero, el trámite del partido dejó varios hechos por los que preocuparse dentro del club y en el interino cuerpo técnico de Mariano Herrón. Uno de ellos es que los dos centrales fueron expulsados y para el próximo partido copero no podrán estar a disposición. Sin embargo, el mayor problema fueron las lesiones, principalmente la de Darío Benedetto.

El Pipa fue titular junto a Langoni y Villa en la ofensiva y redondeó un partido regular. En el minuto 31' tuvo que ser sustituído por Miguel Merentiel y mientras se retiraba, mostró un claro síntoma de dolor en su isquiotibial.

Benedetto sufre una sobrecarga y podría no estar ante Colón.

Este viernes, a horas del partido, el periodista que cubre la actualidad de Boca para ESPN, Emiliano Raddi, confirmó que la salida del 9 de Boca fue estrictamente una cuestión de cansancio físico y que su estado no reviste de gravedad. “Está bien físicamente. Salió por cansancio, pero no hay lesión”, resaltó el periodista.

De esta manera, ahora la duda pasa por la recuperación muscular de Benedetto, cuya evolución determinará si Herrón puede contar con él o no para el próximo domingo, cuando Boca se enfrente a Colón en la Bombonera. Todo parece indicar que en base a esta sobrecarga, el DT interino le dará descanso para preservarlo de cara al encuentro ante San Lorenzo, la fecha siguiente.

Para colmo, el reemplazante natural es Miguel Merentiel, que fue quien lo sustituyó en Venezuela. La Bestia no pudo completar ni 10 minutos ante Monagas porque se lesionó y tuvo que ser reemplazado. El cuadro del delantero ex Defensa parece ser más grave. Seguramente no estará ante Colón, por lo que el candidato más fuerte (en caso de que no llegue Benedetto) es Norberto Briasco. En el plantel también se encuentran Nicolás Orsini y Luis Vázquez, muy por debajo de su mejor nivel.