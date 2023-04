La revelación de Scaloni sobre el deporte del que saca tácticas para el fútbol: "Me parece espectacular"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, fue invitado por la UEFA al sorteo de la fase final de la Futsal Champions League y calificó a esta especialidad como un "deporte espectacular del que se sacan conclusiones muy interesantes".

Además, Scaloni reflexionó: "El Futsal me parece espectacular, relacionado directamente con el fútbol de 11 y del que hemos sacado muchísimo; en el fútbol se usa cada vez más la superioridad con el arquero, como se usa mucho en el fútbol sala, el jugar uno contra uno, se sacan muchísimas conclusiones. Además de haber ido a verlo como aficionado, lo fui a ver porque me interesaba observarlo de cerca y sacar mis conclusiones y de verdad me parece muy interesante".

"En la etapa de formación me parece fundamental, si tuviese, 4, 5 o 6 años empezaría jugando fútbol sala, me parece indispensable, para que los chicos vayan tomando la técnica, me parece que se pueden combinar ambos, debería ser así. Si todos empezáramos en fútbol sala saldrían mejores jugadores, con más técnica y se entendería mejor el juego", agregó.

Scaloni expresó que hay destacados especialistas en el fútbol sala, y a la pregunta de si elegiría un jugador que sobresale sobre el resto, respondió: "Varios jugadores de Argentina iniciaron así, pero si elijo uno, no necesito decir su nombre... se llama como yo".

Tras el sorteo realizado en Palma de Mallorca por el técnico argentino se definió que en semifinales el Sporting CP se enfrentará al Sporting Anderlecht Futsal (donde juega el también campeón del mundo, Maxi Rescia), y el anfitrión, el Palma Futsal, se medirá al Benfica. Palma acogerá la fase final en el Velòdrom Illes Balears entre el 5 y el 7 de mayo.