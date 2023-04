Qué dijo Leandro Fernández tras dar positivo en el test de alcoholemia

El delantero de la Universidad de Chile, Leandro Fernández, se disculpó públicamente por medio de un video que posteó el club en sus redes sociales y se mostró de acuerdo en recibir una sanción por lo sucedido este fin de semana, cuando causó un accidente automovilístico al conducir bajo los efectos del alcohol y luego intentó fugarse del lugar.

"Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas a ellos y a la gente del club. Esta situación que me sucedió daña la imagen del club. Es una imagen que no queremos dar y asumo toda mi responsabilidad. Quería pedirles mil disculpas a toda la gente y a todos los hinchas de la U", expresó Fernández en el video en cuestión.

uD83CuDFA5 Declaración de Leandro Fernández. pic.twitter.com/b0VgkQ0u4R — Universidad de Chile (@udechile) April 3, 2023

Además afirmó que quería que la gente escuchara su versión de los hechos y se mostró arrepentido por lo sucedido y le tranquilizó saber que a la familia que le tocó vivir el accidente por su culpa no le pasó nada grave. Hay que recordar que en el otro auto que el ex Independiente chocó viajaba una mujer con su bebé, ambos fuera de peligro.

Este fin de semana, en la ruta 2, a la altura de la rotonda de Alpargatas, Fernández chocó a otro vehículo en estado de ebriedad -registró un nivel de 1.62 g/l en sangre en el medidor- y cuando se detuvo a 200 metros del lugar del accidente intentó fugarse pero fue retenido por la Policía Bonaerense.

Tras el hecho, el jugador de 31 años recibió una infracción, constatada en el Juzgado Provincial de Faltas 01 de La Plata y le fue incautado su vehículo por los efectivos policiales. Desde febrero de este año fue promulgada la ley de "Alcohol Cero" en la provincia de Buenos Aires.