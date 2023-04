Godoy Cruz se mide con Sarmiento para seguir de racha

Godoy Cruz Antonio Tomba se instaló en Junín a la espera del partido contra Sarmiento. El encuentro será esta tarde-noche de jueves a partir de las 20, en uno de los dos juegos que abrirá la fecha 14 de la Liga Profesional de fútbol. ¿El objetivo? Volver a sumar y estirar a cuatro el invicto con el Gato Oldrá como técnico interino.

Luego de la salida turbulenta de Diego Flores, la llegada del cuerpo técnico nacido en el club trajo calma, paz y sobretodo, resultados. En tres partidos, el Tomba empató contra Lanús y le ganó a Arsenal y Central Córdoba. Por eso hay confianza para seguir por esta senda, ya empezando a mirar de reojo las copas internacionales.

Arce, uno de los jugadores tocados en el Tomba.

Pensando en un posible equipo hay dos temas que preocupan al entrenador: la baja sensible de Pier Barrios (llegó a las cinco amarillas) y la cantidad de jugadores con pequeñas molestias que no llegan al 100% al partido de hoy. Por eso, la idea será esperar hasta último momento para ver con qué once salir a la cancha.

El probable tiene a Diego Rodríguez en el arco, Lucas Arce (con molestias) en el lateral derecho, la zaga la formarían Braian Salvareschi y Federico Rasmussen (Thomas Galdames tampoco está en su plenitud) y Andrés Meli seguirá siendo el latera por izquierda.

En el medio, el doble cinco es fija con Bruno Leyes y Gonzalo Abrego y por delante estaría Hernán López Muñoz, Tomás Conechny, Fernández y Salomón Rodríguez (otro entre algodones).