El impactante elogio del DT del Chelsea a Enzo Fernández: "Es el…"

La llegada de Enzo Fernández al Chelsea significó una verdadera bomba en el fútbol europeo. Pero no por sus condiciones, si no por los 120 millones de euros que pagó el club para poder tenerlo en el tramo final de la Champions y la Premier. Sin embargo, los resultados no acompañaron al equipo y el primero en ser criticado fue justamente el joven volante con pasado en River.

Ante esto, en su defensa, salió el actual entrenador de conjunto londinense, Frank Lampard: "Creo que Enzo es un talento fantástico, un jugador joven que ha logrado muchas cosas en este año futbolístico. Es increíble que haya sido parte del equipo campeón del mundo, y haber venido a la Premier League, a un club como Chelsea".

"Quizás fue un momento difícil del equipo para venir. Ha estado aquí por unos pocos meses y han sido tiempos complicados. Al mismo tiempo, creo que es un desafío para él, para mejorar. Todo el mundo pone atención en su desempeño, tiene una gran responsabilidad", agregó sobre el presente deportivo que atraviesa su equipo.

En la misma línea, explicó: "Me refiero a la edad que vino aquí, él también necesita apoyo y ayuda. Y esas cosas pueden llevar tiempo, como hablar el idioma. Así que creo que es un talento fantástico y creo que es el futuro de Chelsea". Desde su arribo al Chelsea, Enzo Fernández disputó 15 partidos (11 como titular) en la Premier League, donde su equipo marcha undécimo.

Para cerrar, y ante los rumores que vinculan a Mauricio Pochettino con la institución, Lampard fue consultado al respecto y su respuesta fue tajante: "No sé, yo no estoy involucrado en las charlas con el próximo entrenador".