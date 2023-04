¿Se va atrás de Messi? El guiño de Mbappé a un gigante europeo que encendió alarmas en PSG

Mientras Lionel Messi y Barcelona hacen lo posible por volver a reunirse, Kylian Mbappé vuelve a coquetear con el Real Madrid. El delantero francés tiene contrato hasta mediados del 2024 con el PSG y, una vez que se termine ese vínculo, el deseo es ponerse la camiseta del Merengue. O al menos así lo ha confirmado el periodista Ramón Álvarez de Mon en las redes sociales.

El cronista de Radio y Diario Marca expresó que si bien es un tema complejo, el Real Madrid hizo saber que desde el entorno de Mbappé se han contactado con la Casa Blanca y hasta que hubo una disculpa directa del jugador a Florentino Pérez por lo sucedido en el mercado de pases del año pasado cuando coqueteó con el club pero finalmente se quedó en Francia.

"Tengo respeto por el Real Madrid y por Florentino Pérez. Hicieron todo por mí y trataron de hacerme muy feliz, por eso tuve que llamarlo personalmente, tenemos una relación cercana. Fue una decisión difícil para mí, pero me refugié en mi fútbol para alejarme de la presión", había dicho el jugador cuando confirmó la renovación de su vínculo con el PSG.

La idea de Kylian es, entonces, no estirar el contrato con el club parisino y le habría prometido al titular del club español llegar al club en junio del 2024. Sin embargo, Real Madrid avisó que no hará ningún movimiento para conseguir su llegada y el motivo son las declaraciones realizadas por el francés días atrás, sobre querer ganar la Champions con su actual club.

"Ya he jugado una final, he estado en semifinales, en cuartos de final, en octavos de final. Lo he hecho todo menos ganar, sólo me falta eso. Espero que llegará lo más pronto posible Y quiero ganarla en el París Saint Germain. Soy parisino, tengo contrato", expresó. Si bien falta mucho para que se cumplan los plazos de su salida, estamos en vísperas de una nueva novela.