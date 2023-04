El fastidio de Gago tras la dura derrota de Racing ante Atlético Tucumán: "Nos molesta el..."

Fernando Gago dijo presente en conferencia de prensa luego de una nueva derrota de Racing en el torneo. La Academia, en condición de local, cayó por 3-1 ante Atlético Tucumán, quien sumó su segunda victoria en lo que va de la actual Liga Profesional. Adrián Sánchez, Marcelo Ortiz y Marcelo Estigarribia marcaron los goles del Decano, mientras que Maximiliano Romero descontó para el dueño de casa.

A la hora de referirse a la actuación de su equipo, Pintita no ocultó su fastidio: "En el partido no nos salió nada de lo planeado. Nos superaron en las facetas que sabíamos que nos podían superar. Hubo momentos donde estábamos bien posicionados y nos faltó más de esa profundidad y juego donde nos sentimos cómodos. Nos molesta mucho no encontrar la continuidad en el juego. De un partido a otro no podemos cambiar tanto, eso lo tenemos claro. Necesitamos más autoridad sobre los partidos".

"Hay un factor muy importante en lo que es el balón detenido. Hoy posicioné uno más y así y todo nos hicieron un gol. Ayer lo trabajamos y bastante. Son errores que se nos vienen repitiendo, lo estamos trabajando y veremos si encontramos algunas formas para que ellos se sientan más cómodos y puedan defender mejor. Hay también una cuestión individual", expresó Gago sobre los errores individuales de sus dirigidos.

Sobre las posibilidades de pelearle el campeonato a River, quien tiene 15 puntos más que Racing, Gago sentenció: "Hay una diferencia muy grande, pero sí que lo vamos a pelear. Necesitamos empezar a cosechar triunfos para poder acortar diferencias, y que el de arriba pierda. Tenemos que pensar en nosotros y tratar de tener esa constancia en el juego".