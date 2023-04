Enzo Pérez explicó el motivo del festejo desaforado con Demichelis: "Fue alocado porque estábamos…"

El video es muy viral y la "culpa" la tiene Enzo Pérez. El volante de River protagonizó un alocado festejo con Martín Demichelis luego del gol de Pablo Solari, que terminó sentenciando la victoria ante Sporting Cristal en el Monumental, y en la conferencia post partido el mendocino contó los motivos que lo llevaron a tener esa reacción de abrazar al entrenador para celebrarlo.

“Fue por un poco de todo. Alocado por todo lo que estábamos viviendo. No habíamos empezado, bien pero el equipo siempre mantuvo esa tranquilidad y confianza para jugar. Fue fue un poco de todo, eso de sacarnos lo que veníamos sintiendo porque más allá que habíamos hecho bien las cosas en el partido no podíamos convertir", explicó.

Luego, agregó: "Al tener uno menos, y lo que significa jugar la Copa Libertadores, que de local no podés perder, tenes que ganar, era importante. Y se dio ese festejo que no es la primera vez que lo hago. Ya lo he hecho anteriormente con Marcelo (Gallardo), en festejos de partidos tan emotivos".

El capitán millonario, además, analizó: "Se ganó con carácter. Con nuestra forma de jugar, seguimos arriesgando a pesar de todo. El equipo tuvo mucha cabeza y carácter más allá del hombre de menos nunca resignó el arco rival, que por momentos nos complicó. El equipo no bajó el ritmo, entre los que iniciamos y los que entramos".

"Personalmente trato de mirar de antemano cuando recibo el balón (por la asistencia a Solari) y tenemos la lógica de jugar vertical. Solari hizo un gran movimiento, picó al espacio y por suerte salió bien el pase. Ese gol nos dio tranquilidad. El festejo nos permitió sacar todo lo que veníamos sintiendo porque no podíamos concretar las situaciones, y de local no podes fallar. Pero no es el primer festejo que hago así, con Gallardo también lo hice. Te olvidas de todo y después se hace viral", cerró.