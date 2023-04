Qué dijo Tagliafico sobre los silbidos a Messi en la previa al partido contra su equipo

Lionel Messi atraviesa un magro presente en el Paris Saint Germain luego de lo que fue su participación en la gira de la Selección argentina en el país. Este domingo, los simpatizantes lo silbaron antes del inicio del partido en el que su equipo cayó como local ante el Lyon de Nicolás Tagliafico.

Durante el encuentro, Messi se cruzó con Tagliafico (a quien le tocó marcar al delantero durante muchas pasajes del partido) e intercambiaron algunas palabras, pero taparon sus labios con las manos ante las cámaras.

Finalizado el encuentro, al lateral argentino le consultaron por ese encuentro y confesó sobre lo que hablaron: "La vuelta no fue fácil. Para él también. En un momento dijimos que no estaba fácil dormir, porque con el jet-lag a uno le cuesta. A mi me pasa que unas cinco o seis horas estoy durmiendo y a él le pasa lo mismo. Cosas que son normales cuando uno vuelve con la Selección y ya tiene partidos tan rápido".

Luego, le preguntaron por los silbidos a Messi en la previa del encuentro, y respondió: "Lamentablemente a nosotros también nos pasa y es normal que la gente quiera resultado y se la agarre con un jugador como Leo, porque es de los mejores. Pero el fútbol es un deporte en equipo, no es solo para uno".

Finalmente, Tagliafico se refirió al presente del capitán argentino en el PSG y el rumor de una posible vuelta al Barcelona. "Tratamos de dar lo mejor en todo momento tanto en la Selección como en los clubes. Eso se verá más adelante, no sé qué pasará. Lo importante es que él se sienta feliz y pueda demostrar el juego que tiene. Por ahora, lo que veo yo, él lo tiene muy claro: trata de dar lo mejor para ganar acá", cerró.