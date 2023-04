La figura del fútbol que destrozó a Enzo Fernández tras la eliminación del Chelsea: "Mirás a un chico así y…”

El Chelsea decepcionó en todos los frentes de los que participó en esta temporada. Tras la eliminación en la Champions League, los palazos comenzaron a caer sobre varios futbolistas, pero en especial sobre Enzo Fernández. El campeón del mundo fue el refuerzo más rutilante del año y su llegada no le pudo cambiar la cara a un equipo que tuvo tres entrenadores en una misma campaña. Uno de sus más feroces críticos fue Wesley Sneijder, quien fue lapidario sobre la actuación del ex River ante el Real Madrid.

En su función como analista para la televisión de Países Bajos, el subcampeón del mundo en 2010 destrozó al jugador de la Selección argentina: "Si te han traído como un jugador por 100 millones de euros al menos puedes esperar que corra como un poseído, ¿no? ¡Pero caminó!", disparó.

Sneijder destrozó a Enzo (Foto: @dataref_ar)

El ex Real Madrid, Inter y Ajax no tuvo pelos en la lengua y comparó el esfuerzo de Enzo con lo de otros jugadores del Chelsea: "Ves a Enzo, una compra de 100 millones de euros, caminar un poco mientras Gallagher pasa corriendo a su lado. Esto no puede pasar", sentenció.

Por otra parte, el campeón de la Champions League 2010 aseguró que Fernández ni siquiera le parece un buen jugador, algo extremista tras una eliminación: "Miro a un chico así y me pregunto, ¿qué puede hacer el dueño? Nada. Yo llamaría a ese chico a una reunión mañana mismo. Tampoco creo que sea un gran futbolista".

Enzo y el Chelsea, sin respuestas.

En el mismo tono, Sneijder finalizó: "Se dijeron grandes cosas por lo que hizo por Lionel Messi en el Mundial. Pensé que también lo haría en el Chelsea, pero claramente está muy lejos de eso". Sin dudas, una editorial muy picante contra Enzo Fernández.