Félix Fernández Riestra: "Sería un lindo objetivo poder representar a la Argentina"

El squash es uno de los deportes del momento en Mendoza. Y Félix Fernández Riestra es su máximo referente en la actualidad.

Entretenido, dinámico y, a la vez, exigente, es uno de los deportes que muchos eligen para practicar con amigos. "Tenemos dos canchas por si quisieras alquilarla, podés ir a alquilar la hora, alquilar tu raqueta y jugar", explica Félix, en un mano a mano con MDZ, en el que nos contó parte de su carrera, sus comienzos y sus objetivos.

- Contame un poquito del squash, porque es un deporte no tan popular, más allá de que ha tenido un crecimiento en los últimos años...

- Es un deporte que por ahí no es muy popular, porque el principal problema que tiene es la difusión. Es un deporte, por lo menos desde mi punto de vista, que tiene como principal barrera de ingreso el desconocimiento. Por ahí, comparado con otros deportes, por ejemplo, tenis, hockey, padel, vos lo ves, pasas por los clubes, entraste quizás al gimnasio, a la pileta y generalmente ves las canchas, ves a la gente practicándolo. El squash lo que tienes es que entrás a un complejo y como es indoor, como es cerrado, capaz que lo están practicando en la sala al lado y vos ni te das cuenta. Entonces por ahí no es tan popular por ese motivo, pero es un deporte que está creciendo en Mendoza. Es muy lindo a la hora de practicarlo. Es fácil empezar a practicarlo. La gente, por más que sea un deporte difícil, se divierte mucho cuando juega, corre mucho, transpira mucho. Sentís que has hecho deporte. Y está creciendo, hay mucha gente jugando en Mendoza.

- ¿Qué crees que está faltando también desde adentro para su difusión?

- La parte dirigencial tiene sus aciertos y sus errores, como todos. Yo creo que falta en ese sentido. Falta mucha difusión de los eventos, falta darle un poquito de rosca, que sea un poco más marketinero el tema. Hay muchísima gente que se mete y se apasiona. El que se mete quiere hacer canchas, quiere hacer torneos, quiere tener eventos, pero por ahí falta un poquito de venderlo más. Y si es real que muchas veces al interior del país se lo deja un poquito relegado en ese sentido, cuando la tendencia últimamente es que en el interior del país se abren clubes y en la ciudad de Buenos Aires se cierran. Eso es una cosa loca que está sucediendo, pero es algo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, porque los costos son altos. En la provincia de Buenos Aires hizo un complejo hace poco, en Colón, en provincia de Buenos Aires. Es un complejo que es una cosa de locos, no existe en Sudamérica algo así. Ahora acá Mendoza se está por inaugurar un complejo que va a dar muchísimo de qué hablar. En San Juan hace dos años ya inauguró cuatro canchas que son increíbles. Neuquén también inauguró un club. Se juega muchísimo en el interior y por ahí en ese sentido sería una vuelta de rosca que le tendrían que dar para que mejore un poco el tema. Está todo muy centrado, la toma de decisiones y los dirigentes de hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esas son críticas constructivas que uno tiene para hacer.

- En cuanto al deporte en sí. Contame cómo es la dinámica, qué es lo interesante

- A mí me atrapó porque mi viejo jugaba. Yo me crié dentro de un club con una raqueta en la mano y estaba todo el día y me encantaba. Me sigue gustando. Y después de 20 años sigo entrenando y tratando de viajar, competir. El deporte, para el que no lo conoce, se juega uno contra uno, se puede jugar dobles también, pero lo normal es uno contra uno. Estás en un espacio, en una cancha que sería más bien rectangular, contra un frontón. Y bueno, el objetivo del juego es, básicamente ganar tres de cinco en el partido. El game es a 11 puntos con diferencia de dos y básicamente te tenés que disputar el espacio. Tratar de siempre dominar el centro de la cancha, llevarlo al rival hacia los costados, llevarlo hacia atrás. Más que nada es una disputa del espacio. Estar siempre dominando el medio, la cancha y usar la pelota para eso. Lo atrapante es que es un deporte difícil. Una vez que sabe cómo pegar la pelota tenés que decidir a dónde tirarla. No es un deporte fácil. Tiene su parte táctica súper complicada y la parte física. La parte del desplazamiento también se entrena. Hay roce, hay contacto.

- Hablemos de tu carrera en el squash. Donde estás parado hoy, has ganado muchos torneos mendocinos, a nivel nacional también…

El año pasado terminé un torneo acá en Mendoza. Hace poco también iniciamos un circuito cuyano junto a la provincia de San Juan. También terminé uno en el circuito cuyano y a nivel nacional, el año pasado creo que terminé 8 o 9 de la Argentina, aunque es un ranking un poquito mentiroso porque tenés algunos jugadores que están en el exterior que no están sumando puntos en la Argentina. Entonces yo te diría que el lugar que estoy ocupando en la Argentina sería entre un 10 y un 20.

- ¿Y eso que te permite a nivel competencia? ¿Cómo están organizados los torneos argentinos? ¿Cómo está organizado el calendario del deporte a nivel nacional?

Los torneos nacionales son seis en el año. Van cambiando de sede. Nosotros en Mendoza tenemos este año el de octubre. Ahora el próximo es en Córdoba. Los torneos son abiertos, y se juega por categorías, por nivel. Entonces, por ejemplo: yo juego en categoría profesional de la categoría más alta que tienen en la Argentina. Vos quizás podés ir a jugar el mismo torneo en quinta. Según tu nivel, se respeta la categoría que vos está ocupando en tu ciudad, en tu provincia. Y, como en el tenis, los torneos se arman para que, si se da la lógica, lleguen el uno y el dos a la final. Y a nivel mundial está organizado de una manera muy parecida al tenis. Como el tenis tiene su ránking ATP, el squash tiene su ránking PSA, que la Asociación Profesional de Squash. Tenés distintos torneos a nivel mundial, que te entregan X cantidad de puntos cada torneo.

- En tu caso en particular, ¿tenés como objetivo poder competir a nivel internacional, salir de la provincia?

- Yo a ese objetivo quizás lo podría haber planteado hace algunos años. Mi objetivo puntual, hoy por hoy es mantenerme siempre acá en Mendoza, estando uno y estar a nivel nacional lo más arriba que se pueda. Acá en la Argentina hay, bien marcado, un grupo de jugadores que son súper elite, que están compitiendo en el exterior, viajando a torneos internacionales, quizás entrenando en academias afuera, y dentro de lo que es la primera profesional de la Argentina tenés, un escaloncito por debajo los que estamos más en el país y mi idea siempre estar lo más alto posible en ese segundo grupo. Félix, en acción.

- En Argentina, y en Mendoza en particular, el techo para los deportistas parece estar mucho más bajo que en Europa, por ejemplo...

- Exacto. Y esto pasa en la mayoría de los deportes. Si querés mejorar y vivir de esto, ir subiendo escalones, tenés que irte a vivir a Buenos Aires, por lo menos y estar permanentemente rozándote o viajando mucho. La alta competencia acá en Mendoza nos queda un poco más lejos. Querés jugar un nacional, tenés que ir a Mar del Plata, tenés que ir a Buenos Aires, tener que ir a Rosario. Quizás estando en Buenos Aires tenés siempre esa competencia un poquito más cerca. Y ya después otro escalón por encima es irte a Europa, irte a Estados Unidos. Allá entrenás a nivel profesional.

- Hoy llevás adelante Chacras Indoor... ¿Qué tal? ¿Cómo es la gestión de ese club?

- El club en general funciona en toda su actividad de la misma manera, no tenés que ser socio. Es donde era el ex Automóvil Club de Chacras, pero no es un club social. Vos pagas tu actividad. Si vos querés hacer pileta o jugar al tenis, jugar al pádel, hacer pilates, vas consultás, pagás tu actividad de forma mensual o cada actividad y nosotros laburamos la misma manera. Tenemos dos canchas por si quisieras alquilarla, podés ir a alquilar la hora, alquilar tu raqueta y jugar. Además, damos clases a chicos, desde más o menos los siete, ocho años.

- ¿Y las mujeres en este deporte?

- Es difícil con las mujeres. Hay muchísimas mujeres jugando, por lo menos en el club nuestro. En general hay muchas chicas jugando, pero es difícil que compitan, por lo menos en el club nuestro. No sé por qué. Hay mujeres que son recontra competitivas y les gusta muchísimo y de hecho en los torneos por categorías se da que pueda competir una mujer contra un hombre. Las categorías son mixtas. La mujer puede jugar en la categoría de dama que le corresponde, por decirte juega en primera dama y puede jugar en tercera de hombres. Las mujeres generalmente cuando ya llegan a un nivel importante, ya buscan seguir subiendo y compiten contra hombres.

- Y tus objetivos, ¿creés que ya lo lograste todos o te queda alguno por ahí?

No, creo que siempre hay que ponerse objetivos porque si no como que tenés que dejar de jugar y no es la idea. A nivel local, mendocino, mucho más no se puede aspirar. Mi idea es seguir estando arriba el mayor tiempo posible. Para eso me entreno y ese es mi objetivo en particular. Y en la Argentina, un objetivo lindo es que me sigan teniendo en cuenta en las clasificaciones para el equipo argentino. He participado siendo Junior, he participado en la Selección mayor, he estado siempre convocatorias para la preselección con el equipo argentino. El equipo masculino tiene cuatro lugares, y hay veces que para esos cuatro lugares se juega a clasificación y hay veces que van el número uno y dos de la Argentina que están afuera compitiendo y no lo hacen venir a clasificar. Entonces el uno y el dos ya están puesto en el equipo. Y el tres y el cuatro surgen de una clasificación. Ahí sí he estado varias veces convocado, pero nunca he clasificado. Eso sería un objetivo, aunque es súper difícil. Siempre hay chances si no ni iría a clasificar y listo. Muchas veces he ido sabiendo que quizás no había chances, pero es la oportunidad para estar ahí. He ido con esa mentalidad de decir “no puedo no estar, primero para que me sigan teniendo en cuenta y segundo porque es la manera de levantar el nivel”. Si me quedo acá en Mendoza tengo un techo. También es una cuestión personal de querer seguir mejorando. Creo que todavía tengo cuerda para rato para seguir subiendo, así que ese sería un objetivo perfecto.

