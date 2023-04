La sorpresiva confesión de Rafa Di Zeo a meses de las elecciones en Boca: “Tengo muchos votos; me gustaría ser…”

Mientras el mundo Boca confía en Jorge Almirón para salir de la crisis futbolística que atraviesa (sumó cuatro de los últimos quince puntos en la Liga Profesional), la institución también se prepara para lo que serán las elecciones que tendrán lugar en el mes de diciembre.

En este contexto, quien inesperadamente se animó a referirse a la vida política de la institución, fue Rafael Di Zeo. El jefe de la barra brava del elenco de la Ribera visitó los estudios de El Expediente, programa de C5N y no ocultó su deseo de poder involucrarse en el acto electoral.

Di Zeo reveló su deseo de ingresar a la vida política de la institución.

“Me gustaría ser dirigente de Boca, ¿por qué no? Le competería a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Beraldi, a Crespi. No es que solo le competiría, sería dirigente acompañando también", expresó quien el pasado fin de semana logró volver a las tribunas de la Bombonera luego de más de seis años.

Sobre el puesto que le gustaría ocupar, Di Zeo soltó: "¿Presidente? Mmm, no se. Pero me encantaría ayudar a Boca desde otro lado, olvídate. Si lo estoy haciendo desde hace un montón de tiempo en la tribuna, como no lo voy a hacer en el club, que es más fácil. Si se dieran los términos, me encantaría participar en estas elecciones".

"Me van a llamar el día que se den cuenta que si quiero jugar, tengo muchos votos. A todos los muchachos de La 12 les encanta la idea. Yo quiero ayudar a Boca”, sentenció uno de los hinchas más reconocidos en el mundo Xeneize, encargado de manejar los hilos de la Nª 12.