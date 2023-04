La sentencia de Ricardo Juncos sobre el presente de Agustín Canapino en la IndyCar: "Es insólito pero..."

La confirmación de Agustín Canapino como piloto del equipo de Ricardo Juncos en la IndyCar generó muchas dudas, pero no por las condiciones del nacido en Arrecifes. La principal incógnita reinaba en la adaptación del cuatro veces campeón de Turismo Carretera a una de las categorías más importantes del mundo, teniendo en cuenta que jamás había manejado monopostos. Pero con el correr de las sesiones y actuaciones en las dos fechas que se han disputado sorprendió a todos.

"Agustín está en su mejor momento deportivo, en la Argentina es un referente y es el piloto más popular. El desafío que tomó es gigantesco, nosotros como equipo seguimos creciendo y no es sencillo porque la categoría es muy difícil, pero siempre dije que quería tener un piloto argentino y hoy se da, y que sea Agustín creo que es muy bueno", expresó Juncos al respecto.

Ricardo Juncos con Agustín Canapino.

Luego, en diálogo con Solo TC, lo siguió elogiando: "La parte conductiva ya la había visto y por eso no me sorprende tanto eso, por algo lo contratamos; pero sí me sorprendió su desempeño abajo del auto. La manera en como trabaja y como se toma todo, es de otro planeta. Incluso con el idioma, en 3 meses aprendió a hablar inglés, que es insólito pero real".

"Eso me sorprende más de él, no lo conocía así porque en las 24 horas de Daytona fue muy cortita la experiencia y recién ahora nos estamos conociendo. Y ver la manera en que trabaja es increíble”, afirmó el titular del Juncos Hollinger Racing, que también dejó en claro que su apuesta fue muy fuerte: "Es un movimiento ilógico, muchos me lo han criticado, pero es entendible".

"Es la antilógica, pero lo estamos haciendo y creo que está funcionando. Toda la gente del ambiente, pilotos y equipos, saben lo difícil que es la IndyCar y el mismo Romain Grosjean, que viene de Fórmula 1, valoran aún más lo que está haciendo Agustín porque pueden ver de dónde viene. Ni siquiera hizo karting, por eso digo que es ilógico, pero vamos a tratar de hacerlo lógico", cerró. Este fin de semana, en Long Beach, Canapino y Juncos tendrán un nuevo desafío en la popular categoría estadounidense.