Creer o reventar: el esotérico motivo detrás de la victoria agónica de Colón ante Boca

Luego de 18 años, Colón ganó en la cancha de Boca y la victoria significó el batacazo de la fecha de la Liga Profesional, ya que el Sabalero llegó al duelo sin haber conseguido triunfos. Con goles de Wanchope Ábila y Andrew Teuten, los conducidos por Pipo Gorosito volvieron a sonreír, pero detrás de lo sucedido habría una "ayuda celestial", que salió a la luz en las últimas horas.

La historia tiene como protagonista a dos hinchas del Sabalero, quienes se filmaron recorriendo la cancha del Negro y rezando un padre nuestro, pero con una letra que mezcló lo que expresa la oración original con frases futboleras. En diálogo con el sitio 444, Daiana Ortiz, contó: "Fuimos a ver la Reserva con mi amiga Meli y cuando terminó el partido vimos que había gente entrando a la cancha a sacarse fotos. Entramos y dijimos: ‘¿Y si rezamos? a ver si cortamos la mala racha’. Y así nació el video".

"Con Colón nunca se sabe qué puede pasar, y antes del partido me llegaban mensajes de amigos diciéndome que después de la "bendición" que hicimos era el día, que íbamos a obtener el primer triunfo del año e íbamos a cortar la mala racha, así que estuve todo el día con eso en mente. Los goles creo que los grité más que el de Aliendro en la final con Racing", agregó la fanática.

Luego, reconoció: "No sé cuánto tuvo que ver o no lo que hicimos, pero Dios se acordó de nosotros y fue un domingo de resurrección. Colón en mi vida es todo, es mi familia, mis amigos. Como dicen mis amigos de 'La PCB' un estilo de vida, vivo mi vida a lo Colón desde chiquita y no hay nada que me haga más feliz".

¿Qué decían mientras caminaban por el césped? "Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros los goles. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro más tres de cada partido", creer o reventar.