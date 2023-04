Ahora la ligó Mbappé: la caricatura con la que L’Equipe "liquidó" al crack francés del PSG

Luego de la derrota ante Lyon, los principales medios franceses liquidaron a Lionel Messi por su rendimiento. Uno de ellos, el diario L'Equipe, le colocó una baja puntuación pero además lo ridiculizó al publicar una caricatura donde aparecía con un gesto de decepción y con grandes agujeros en diferentes partes de su cuerpo, para graficar las pérdidas de balón que tuvo durante el encuentro. "Messi, divinizado en Argentina, está de vuelta en el PSG", escribieron. Y ahora, le tocó a Kylian Mbappé.

El mismo medio, tomando como referencia la polémica que se generó entre el delantero y el PSG, luego de que el club publicara un video para captar socios con Mbappé como eje central y sin el resto de las figuras, armó otro dibujo en el que lo colocaron por detrás de un defensor del Niza con un gesto serio y mostrando poco compromiso.

"Mbappé controla su comunicación", dice el título de la caricatura y, en la tribuna, un hincha pregunta: "¿Mbappé no está corriendo muy rápido, no?". Y otro le responde: "Sí, es para demostrar que no todo hay que enfocarlo en él. Es un gran estratega". La imagen, tras ser compartida, no fue bien recibida por los fanáticos franceses quienes apuntaron contra el medio en las redes.

Luego de la polémica, el director técnico del PSG, Christophe Galtier, había asegurado que "el malentendido con Kylian (Mbappé) está disipado", y reconoció que "ha habido muchas discusiones entre la gerencia y Kylian" pero dio por superado el tema, aunque aceptó que "cada uno reacciona a su manera" en relación a la polémica causada el jueves con la publicación del video promocional y el posterior comunicado del jugador en sus redes sociales.

Kylian (su contrato con el PSG vence en junio de 2025) comparte la punta de la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 19 tantos, misma cantidad que Jonathan David, del Lille. El PSG le lleva seis puntos al Lens, su rival de este sábado a las cuatro de la tarde de la Argentina. De ganar, aumentará su ventaja a 9, a falta siete fechas y encaminará una nueva corona en el fútbol francés.