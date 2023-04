Turismo Carretera: el sincericidio de un histórico sobre la actualidad de Chevrolet

Mientras el Turismo Carretera se prepara para estrenar el flamante circuito construido en El Calafate, Christian Ledesma se refirió al presente de Chevrolet. El principal referente de una marca que ha perdido muchos usuarios en estos últimos años realizó una interesante reflexión sobre la actualidad y fue muy sincero al momento de analizar su inicio de temporada.

"Lo primero que tengo para decir es que pasaron apenas 3 fechas. Segundo que Chevrolet viene de ganar la última carrera. Y tercero que nosotros, a nivel equipo, no estamos bien", expresó y, en diálogo con el sitio Solo TC, agregó: "Lo nuestro no es malo, pero no es lo que esperamos”.

Christian Ledesma fue autocrítico.

"Ni siquiera llegamos al nivel que estamos buscando. No podemos hacer una evaluación cierta en pocas carreras, lo decía antes de ir a La Pampa y también lo digo ahora. Hablar del reglamento es precipitado, es más, sería hipócrita quejarme reglamento", analizó sin vueltas el piloto marplatense que se consagró campeón en 2007.

Luego, se refirió a los pocos autos de la marca: "La realidad es que somos poquitos los usuarios que tenemos la posibilidad de ir a pelear una carrera. Llama la atención y no he tenido tiempo para analizar por qué hay tan pocos Chevrolet. Habría que evaluar por qué los que se fueron lo hicieron".

Ledesma, tras las fechas disputadas, ocupa la novena colocación en el certamen aunque sabe que ese toque con Mazzacane le hizo perder valiosos puntos. Además, es el único Chevrolet dentro de los doce que se meterían en la Copa de Oro: "Nunca tuve la posibilidad concreta de estar bien. Vengo sumando en todas las carreras, pero lejos de lo que nosotros como equipo esperamos".