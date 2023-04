Sorpresa: el DT argentino que es el principal candidato en Real Madrid si se va Ancelotti

La caída de la Selección de Brasil ante Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar provocó la salida de Tité del banco de suplentes. Ahora la Confederación Brasileña de Fútbol busca un reemplazante y el principal apuntado es el italiano Carlo Ancelotti, actual director técnico del Real Madrid. Si el club de la capital española se queda sin entrenador, la dirigencia ya tiene un nombre para ocupar ese lugar y es el de Mauricio Pochettino.

La última experiencia del exentrenador del Español, Southampton y Tottenham es nada menos que el Paris Saint-Germain, donde se encontró con Lionel Messi pero no pudo consolidar una buena temporada en la Champions League, donde fue eliminado por el campeón Real Madrid (dirigido por Ancelotti). Sin embargo, fue campeón de la Liga 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia.

Pochettino dirigiendo al PSG.

El técnico argentino se encuentra desocupado, esperando la salida del italiano de la Casablanca para escuchar una oferta. De hecho, recibió una propuesta para volver al Tottenham tras la salida de Antonio Conte. En ese club logró su mejor campaña al llegar a la final de la Champions League en 2019. Sin embargo, la rechazó para esperar al Real Madrid. También sonó en la Selección de Brasil, en la de Bélgica, en Ajax y Chelsea, según consignó TyC Sports.

Pochettino es el preferido del presidente madrileño, Florentino Pérez. Sin embargo, no es el único candidato para ocupar el lugar que podría dejar el italiano. El técnico del Castilla, el histórico Raúl, es otro de los apuntados y cuenta con el visto bueno del resto de la dirigencia y los simpatizantes. Pero el mandatario tendrá el poder de decisión.

Lo que si parece una certeza, es la asunción de Ancelotti en Brasil. El técnico merengue expresó este sábado: "La realidad es que el seleccionado de Brasil me quiere y eso me encanta, me ilusiona. Pero hay que respetar el contrato con el Real Madrid que quiero cumplir".