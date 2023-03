Turismo Carretera: la sincera reflexión de Julián Santero y una desafiante advertencia

Julián Santero es, sin lugar a dudas, uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo mendocino. El nacido en Guaymallén ha logrado campeonatos nacionales, victorias muy importantes a lo largo de su carrera y se ha transformado en uno de los referentes, pese a su corta edad, del Turismo Carretera. El pasado fin de semana fue protagonista en Neuquén, estuvo cerca de conseguir la victoria, y en diálogo con Una de Más, de MDZ Radio, realizó una sincera reflexión al respecto.

"Me hubiese encantado poder ganar. Cuando se te escapa una carrera sobre el final es difícil de aceptar, pero son circunstancias de carrera. Se pinchó una goma cuando faltaban seis vueltas y eso me impidió pelearle a (Juanto) Catalán Magni. Estoy pensando que fue un fin de semana positivo. Todo funcionó de manera perfecta y entiendo que deberíamos mantenerlo", expresó.

Luego se refirió a la enorme, y sorpresiva, diferencia que sacó en clasificación: "También me llamó la atención. Tuve autos buenos pero nunca con esa diferencias. Si hacés una pole por una décima ya es bastante, pero ocho es mucho. Y eso es algo que también me hace ruido cuando analizo lo que pasó después. Ahora se viene Toay, un circuito que no le favorece a la marca, pero vamos a intentar ganar, si no se puede, sumar para mantenernos dentro de los doce del playoff".

En esta temporada, Santero decidió hacer importantes cambios en el TC y se sumó al LCA Racing que conduce el Laucha Campanera y reveló que era necesario un golpe de timón: "Fueron muchas cosas las que me hicieron decidir, pero necesitaba hacer un cambio de todo porque no estaba teniendo los resultados que merecía. Y también se dio una sociedad con Mauricio Tucci, que es quien me maneja la parte publicitaria, y eso también venía buscando".

"Haciendo tres categorías (TC, TC2000 y TN) no tengo mucho tiempo y es de gran ayuda sobre todo para buscar sponsors", contó y sobre sus objetivos, lanzó una desafiante advertencia: "Estoy para funcionar bien en las tres categorías. En TN estoy con el mismo equipo con el que gané el campeonato en 2021, en el TC2000 me mantengo con todo igual y el TC era una incógnita hasta el domingo. Ahora, con el diario del lunes, te digo que si seguimos funcionando así tenemos muchas chances de dar pelea".

El Corolla de Turismo Nacional que conduce Santero.

El próximo fin de semana deberá cambiar el chip ya que tendrá acción en la Clase 3 del Turismo Nacional, que disputará una nueva fecha de su calendario en un circuito nuevo para muchos: "Voy a necesitar un par de vueltas para conocerlo. Corrí en 2015 pero no me acuerdo de nada. De igual manera no soy el único por lo que intentaré adaptarme lo más rápido posible".

El podio logrado en Centenario, lo ubica en la novena posición del campeonato el Turismo Carretera. Tiene 51 puntos y está a 32 unidades del líder que justamente es quien se impuso en Neuquén, Juan Tomás Catalán Magni. En el Turismo Nacional, Santero ocupa el qunto lugar en la tabla de posiciones (25 puntos) que encabeza Leonel Pernía (39).