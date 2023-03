La pésima noticia que recibió Agustín Almendra a cuatro meses de quedar libre de Boca

El futuro de Agustín Almendra sigue sin definirse. El joven volante de Boca quedará libre en junio y en las últimas horas recibió una muy mala noticia. Es que el futbolista, de 23 años, había firmado un precontrato con Rayo Vallecano pero finalmente el club español desistió de contar con sus servicios. Los motivos, por el momento, se desconocen pero es otro duro golpe.

Almendra con Marcos Rojo, uno de sus grandes amigos del plantel.

Ante esto, el entorno de Almendra busca alternativas teniendo en cuenta que restan pocos meses para que consiga su libertad de acción y desean encontrarle un destino para que pueda regresar a las canchas ya que, luego de su fuerte cruce con Sebastián Battaglia (febrero de 2022) no volvió a jugar.

"El problema no fue con el DT, también viene un poco de afuera, por eso estoy arrepentido por todo esto. Hizo implosión adentro. No me enojé con nadie, estaba enojado conmigo mismo. Sí, dijeron que me pelee con Figal, con el Pipa... Yo a los chicos los cruzo, no tengo problemas con ellos. Los chicos no tienen nada que ver en todo esto", explicó Almendra en su momento.

Con la camiseta de Boca, jugó 69 partidos, convirtió seis goles, y fue una de las mejores apariciones que tuvo el conjunto xeneize en los últimos años. Sin embargo, el recordado episodio con el entrenador, lo marcó y desde ese entonces formó parte de la Reserva, que era dirigida por Hugo Ibarra, actual DT del Xeneize, que sostuvo la decisión del Consejo de Fútbol.

En ese tiempo, Almendra tuvo sondeos de varios clubes, entre ellos Cruzeiro de Brasil, Almería de España y Racing, pero todas las ofertas que llegaron a las oficinas del club fueron rechazadas. El pasado fin de semana, mientras la Academia jugaba ante Godoy Cruz, posteó un historia mirando el duelo algo que podría tomarse como un guiño hacia el equipo de Fernando Gago.