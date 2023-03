La fuerte confesión de Lautaro Martínez sobre el penal de Montiel ante Francia: "Lo vi un poco bajoneado y le..."

Lautaro Martínez sorprendió hoy en una entrevista realizada a TyC Sports al contar que pudo haber sido él quien definiera la histórica tanda de penales de la final del mundo ante Francia. El delantero argentino confesó que le pidió el cuarto penal a Gonzalo Montiel pero el lateral terminó ejecutando.

"Cachete (Montiel) había cometido el penal, la mano, estaba un poco bajón, un poco triste. Me acerqué a ver si me dejaba el cuarto pero no me lo dejo, fue él a patear", contó el delantero sobre los segundos previos a que Montiel comience la caminata. Además, señaló: "Fue como una mirada y un 'voy yo', pero él arrancó. Por suerte pudo meter ese penal y pudimos festejar después de tantos años".

Además, el atacante confesó que, en caso de que Argentina necesite su ejecución para definir el partido, ya tenía pensado cómo iba a patear: "Si me tocaba a mí ya tenía decidido cómo patearlo. Iba a hacerlo fuerte y al medio, como pateaba mi viejo, porque no iba a arriesgar nada. Después es un poco de suerte, porque a veces el arquero se tira, la toca y entra igual".

Por último, Martínez se refirió al penal que debió ejecutar para definir la serie ante Países Bajos por cuartos de final: "Nos reunimos, él (por Scaloni) empezó a tirar nombres y yo obviamente le dije que quería patear. Uno es delantero y yo en el club pateo penales, en la Selección cuando no está Leo (Messi) y Lea Paredes, que son los designados, si había un penal lo tenía que patear yo, en Copa América pateé".

Sobre la definición, completó: "Me dio un poco de alivio, de tranquilidad, un poquito más de confianza. Después no pude convertir en el Mundial más que ese penal, pero yo contento porque los compañeros que entraron, que les tocó, lo hicieron de la mejor manera y uno siempre desde su lugar trata de aportar lo mejor".