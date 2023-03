El pedido de Ponzio a los hinchas de River sobre Gallardo y Demichelis: "Lo peor que podemos hacer es…"

El entrenador de River, Martín Demichelis, es hoy una de las personas más observadas del fútbol argentino. Su trabajo a cargo del Millonario no pasará desapercibido y la lógica comparación con su antesesor, Marcelo Gallardo, es inevitable. El que se refirió a esa comparación hoy fue Leonardo Ponzio.

Sobre estas comparaciones, el histórico volante de River dio su opinión: "Es lo peor que podemos hacer. Trato de no hablar del pasado, no está bueno. Hay que sostener lo que hizo Gallardo y seguir poniéndole ladrillos para que se siga construyendo. Para que las cosas sucedan tiene que haber un proceso y ser sostenido".

Luego respondió acerca de cómo analiza la gestión del entrenador en lo que va del año: "Lo veo bien. Desde el primer momento que lo conocí a Martín sabía que tenía una idea, y va a llevar tiempo para que sea completa. Se vieron cosas al principio. Lo veo bien, preparadísimo y trabajando".

Además Ponzio le dejó un consejo al mundo River: "Hay que dejar que corra el tiempo y que ponga su impronta en el plantel. Nosotros lo vamos a apoyar en el lugar que nos toque".

Por último, dio detalles de su rol en la Secretaría Técnica millonaria: "Estoy cerca de todo, estar con el plantel es donde me gusta estar. Enzo me abrió el lugar y me dijo que actúe de la manera en la que me sienta cómodo. Nunca dudé en seguir estando cerca del plantel".