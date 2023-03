La tremenda frase con la que Gorosito se refirió a las actitudes de Garnacho: "Si es uno de mis hijos le..."

Tras su salida de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Néstor Gorosito fue oficializado como director técnico de Colón de Santa Fe. En su debut, en condición de local, igualó 1-1 contra Huracán y, en su segundo y último partido hasta el momento, igualó sin goles justamente ante el Tripero.

En la previa de lo que será el partido ante Newell's, en el Cementerio de los elefantes, Pipo habló en exclusiva con TyC Sports y no dejó tema sin tocar. Entre las diversas aristas que tuvo la entrevista, el exjugador de San Lorenzo no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de una de las grandes promesas de la Selección argentina: Alejandro Garnacho.

"Hay que entender que es una generación diferente a la nuestra y que los chicos por hablar pelotudeces en internet tienen 70 millones de seguidores, no pagan en ningún lado, tienen autos alemanes, por hablar boludeces, es otra generación y me parece una pavada. Si es uno de mis hijos le pego con una mano abierta en el cogote, pero es así", comenzó Gorosito.

Sobre el nuevo llamado que recibió Garnacho para vestir los colores de la Selección argentina, manifestó: "Siempre tenés que darle prioridad al grupo, es lo más importante. Sacando a (Lionel) Messi, no hay otro Messi, el único diferente es él. Todos los demás son un poco mejor, un poquito peor, pero las reglas son claras y las tienen que cumplir todos, del jugador más chico al más grande, y el cuerpo técnico. Buscar respeto, tratar de traerlo para tu lado, que no haga locuras, yo no conozco jugadores que no se adapten no a través de un palo sino de convencerlo, mostrarlo qué es lo bueno y lo malo. Va a cometer equivocaciones porque tiene 20 años y es cuando tiene que hacerlo, es parte de la vida".

Para finalizar, se refirió a su manejo con las redes sociales y las noticias que por allí circulan: "Yo hablo por ahí en Twitter y escribo cosas cuando me da rabia algo que no comparto o me gusta resaltar cosas buenas, pero conmigo están fusilados si me putean o critican porque yo no miro nada y ni me entero. Por ahí mi hija me dice 'papi viste...' y no, no me digas nada porque no creo en eso, se arman hasta campañas presidenciales todas falsas, entonces no creo nada".