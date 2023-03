La confesión de Mbappé sobre su futuro que sacude París a días de la revancha con Bayern: "Siempre dije que..."

Kylian Mbappé sigue haciendo historia en el París Saint Germain. El delantero, con el gol que marcó ayer ante Nantes, se transformó en el máximo goleador del club, superando el registro que tenía en su poder el uruguayo Edinson Cavani. Su logro ocasionó un enorme festejo post victoria por 4 a 2 y luego de la celebración habló, entre otras cosas, de su futuro.

"Es un privilegio jugar en el París Saint Germain. Para mí es muy especial porque esta es mi ciudad. He nacido aquí. Cuando llegué era un jugador joven. Aprendí muchas cosas aquí. Jugar en el PSG, como parisino, es algo especial", expresó y confesó: "¿Si el partido contra el Bayern tendrá un impacto respecto a mi futuro? No lo creo".

"Si vinculara mi futuro a la Champions League, y no quiero faltar al respeto al club, me habría ido muy lejos (risas). Estoy aquí muy contento, y por el momento no pienso en otra cosa que en hacer feliz al PSG", destacó Mbappé de cara a la revancha del miércoles contra los alemanes, que en la ida de octavos de final ganaron 1 a 0 en París.

Luego, en la misma línea, agregó: "Siempre dije que quería hacer historia en Francia, en la capital, en mi país, en mi ciudad. Y estoy en ello, pero queda camino por recorrer . Esto es un objetivo personal, pero estoy aquí para cumplir también con los objetivos colectivos. Vamos a Alemania para clasificarnos. Hemos recuperado la confianza. Estamos con decisión y convencidos".

Sus dichos fueron muy bien recibidas por el qatarí Nasser al Khelaifi, presidente del PSG, quien entiende que el jugador no ejecutará la cláusula de salida que tiene para la temporada siguiente y quedarse en el club hasta 2025, aunque el propio directivo ya anunció que lo quiere hasta el cierre de su carrera en la institución.