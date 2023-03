Maipú visita a Tristán Suárez con el objetivo de volver a sumar

Es cierto que el Deportivo Maipú merece algún puntito más de los tres que suma en este certamen incipiente de la Primera Nacional pero también es verdad que al fútbol se gana con goles y no con merecimientos. Con la premisa clara de dejar atrás el mal trago de dos caídas en fila, el Cruzado se mide con otro de flojo arranque como Tristán Suárez desde las 17 hs.

Luis Gacía sigue tranquilo y confía en su idea. El entrenador repetiría diez de los once nombres que vienen de caer como local ante Chacarita la semana pasada. Si bien el deté no confirmó el once titular, el que podría ganarse un lugar desde el inicio es el volante central Fausto Montero, quién sumó sus primeros minutos en el torneo ante el Funebrero tras recuperarse de una lesión.

Enfrente estará el Lechero, de pésimo arranque en esta Primera Nacional. Los dirigidos por Fabián Nardozza no han podido sumar hasta el momento en el certamen, sumando derrotas versus Atlético Rafaela, Deportivo Madryn y Villa Dálmine. Jesús Dátolo y Gonzalo Bergessio son los dos nombres rutilantes de un equipo obligado a cambiar la imagen.

Si bien el técnico Cruzado no confirmó el equipo para esta tarde, el once tentativo tendría a Cozzani en el arco, Moyano, Coronel, González, Ferracutti en defensa; Montero o Del Priore, Manzur, González, Herrera, Sambueza y Veliéz como referencia ofensiva.