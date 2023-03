La Lepra quiere seguir de racha ante Chacarita

Independiente Rivadavia está subido a una ilusión enorme. Luego del muy buen triunfo ante Mitre (4-1) más el auspicioso estreno en el certamen contra Aldosivi (victoria 2 a 1) el elenco del Parque sueña con poder pelear el ansiado ascenso hacia la elite del fútbol argentino. En ese camino, largo y complicado, el Azul tendrá una dura parada en la tarde de este sábado cuando visite a Chacarita desde las 17 hs (transimisión de Tyc Sports).

Ever Demalde quedó más que satisfecho con la producción colectiva contra los santiagueños en la última fecha y por eso su idea era no realizar ninguna variante pero la dolencia muscular de Luciano Abecasis lo obligó a realizar una variante en la línea de cuatro defensores: afuera el ex lateral de Godoy Cruz, adentro Francisco Petrasso (el ex jugador de River Plate tendrá su debut oficial con la camiseta leprosa).

El resto, será la base del once que el entrenador viene moldeando: la experiencia de Gagliardo en el arco, Giacopuzzi y Maidana en la zaga y Elordi como lateral izquiero; Ham-Romero en el eje del campo como doble cinco con Ramis-Sánchez-Reali por delante y el paraguayo Arce como referencia de área.

Independiente cuenta con seis puntos de nueve posibles (cayó ante Chaco For Ever) y se mide con el Funebrero, uno de los equipos invictos en el certamen (tiene siete puntos). Chaca viene de vencer al Deportivo Maipú y demostró cosas interesantes pensando en los equipos que pelearán por el boleto a Primera división.