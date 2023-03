Djokovic y una esperada noticia que celebran los fanáticos del tenis

Una medida que deberá decretar Joe Biden en Estados Unidos le permitirá a Novak Djokovic volver a jugar el US Open, uno de los cuatro Grand Slam del calendario del tenis.

En el país norteamericano se aprobó una legislación que da por terminada la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV2. Cuando el presidente firme la medida, en mayo pasará a ser considerada enfermedad endémica, lo que echa por tierra los requisitos sanitarios vigentes.

Novak Djokovic.

Al serbio, que no se vacunó contra la Covid, se le restringió el ingreso al país el año pasado por este motivo. No pudo participar en esa edición del US Open que terminó consagrando al español Carlos Alcaraz, quien le arrebató también el nº1 del ránking ATP.

Las mismas restricciones sanitarias de Estados Unidos le impidieron jugar Indian Wells y el Master 1000 de Miami. Pero ahora, con la medida del Senado de ese país, podrá regresar a esas competencias. El US Open está programado para finales de agosto.

El último Abierto de Estados Unidos que disputó Novak Djokovic fue en el 2021, cuando cayó en la final por un triple 6-4 ante el ruso Daniil Medvedev. Nole fue campeón en las ediciones 2011, 2015 y 2018. También perdió seis finales, una de ellas en 2018 ante el argentino Juan Martín Del Potro.