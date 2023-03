Los dos candidatos que pican en punta para reemplazar a Mascherano en el Sub 20

Javier Mascherano, presentó la renuncia al cargo luego de un mes de la eliminación en primera ronda en el torneo Sudamericano de Colombia, y ya existen candidatos para ocupar su lugar. El ex Selección argentina tuvo el apoyo de Chiqui Tapia, presidente de AFA, para continuar en el cargo pero decidió marcharse ante la sorpresa de los directivos albicelestes.

"Se quiso ir sólo, a pesar de los ofrecimientos de renovación y el buen vínculo con Claudio. No lo pudimos retener", dijeron desde la mesa chica del organismo. Mascherano, asumió en el cargo en diciembre de 2021 pero "nunca tuvo buena relación" con Lionel Scaloni y su equipo de trabajo, tras volver de Colombia ya había dado a entender que se iría y lo confirmó.

El Cucho es uno de los candidatos para reemplazar a Mascherano.

Ahora, la Asociación del Fútbol Argentino trabaja para encontrar a un sucesor y son dos los nombres que pican en punta para ocupar su lugar: Esteban Cambiasso y Diego Markic. Ambos tienen mucho que ver con la escuela de José Pekerman y cuentan con buena aceptación de parte del cuerpo técnico de la mayor.

El Cuchu ya tuvo un ofrecimiento para sumarse a las juveniles en 2017, pero aceptó el ofrecimiento de Pekerman para acompañarlo durante su estadía en Colombia y hasta estuvo en el Mundial de Rusia 2018. Cambiasso disputó Sudamericano y Mundial Sub 17, dos Sudamericanos y dos Mundiales Sub 20 y Preolímpico Sub 23.

Markic, en tanto, es la "mano derecha" de Rodolfo Arruabarrena en la Selección de Emiratos Árabes y si llega a ser tentado por Chiqui Tapia, deberá tomar una difícil decisión ya que sería la primera vez que trabajaría solo. Además, en carpeta, aparecen otros nombres: Lucas Bernardi y Fernando Batista, que ya tuvo un paso por las juveniles.