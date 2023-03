Julián Álvarez reveló el pedido clave de Samuel antes de su golazo a Croacia: "Me había dicho que si la..."

El canal de stream oficial de la Selección Argentina, AFA Estudio, estrenó un ciclo de entrevistas con los campeones del mundo y este martes llegó el turno del delantero Julián Álvarez, que repasó todo lo vivido durante la Copa y, en especial, del partido consagratorio del delantero del City contra Croacia.

En ese marco, el ex River contó una gran anécdota con el ayudante de Lionel Scaloni, Walter Samuel, sobre lo que le dijo antes del segundo gol argentino y primero en su cuenta personal, que comenzó con un córner en contra. "Estábamos defendiendo y Walter (Samuel) me había dicho que si la tocaban corta tenía que salir rápido a defender la pelota y bueno, la toqué justo para que no tiren el centro. Después uno ni piensa que va a hacer el gol, pero la situación de partido se va dando, estaba medio lejos del arco pero se fue dando”, contó.

Después de esa indicación, casualidad o no, los jugadores de Croacia jugaron corto y el delantero pudo cortar el centro. El rebote le quedó a Otamendi, que se la bajó de cabeza a Messi. El 10 la punteó para Álvarez, que pasó a la historia con una memorable corrida. “Creo que Croacia ha sido uno de los más importantes, hablando en lo personal por lo que significa una semifinal del mundo, por haber hecho dos goles. Fue algo increíble”, expresó.

Tras la premonición de Samuel, el delantero del City contó cómo vivió esa corrida: "Fueron pasando muchas cosas, eran muchos metros y yo no estoy acostumbrado a conducir mucho la pelota, por mi juego o por estar dentro del área, casi nunca hago tantos toques. Fue una contra que empecé a conducir y vi que cruzaban Molina y Rodri pero nunca vi que me quedara para dar un pase”, explicó.

Finalmente, el delantero de la Selección argentina se refirió a la emocionante final ante Francia: “Hasta los 70 fue el mejor partido que hicimos, la representación del segundo gol es una muestra clara de lo que estábamos haciendo ese partido. Si no hubiese sido por esos últimos minutos creo que es el mejor no solo del Mundial sino de todos los que jugamos. Fueron dos jugadas muy rápidas en cinco minutos que ellos en sí no sentían que podían ganarlo porque en esos 70 minutos les habíamos pegado un baile”.