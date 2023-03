La marca negativa que rompió Bruno Nasta con su gol en Gimnasia

Bruno Nasta va a presionar al arquero Josué Ayala. Vivo y rápido para leer la jugada, el atacante tuvo su premio, un poco por el yerro del uno del Gallo y un poco por su insistencia. Esa definición desde el piso, poco ortodoxa y 100% efectiva, fue el primer grito de un delantero mensana en la actual Primera Nacional.

El gol fue un desahogo para todos, que celebraron un tanto que pensaban fundamental para conseguir la victoria, algo que quedaría trunco por la reacción visitante. Pasaron 618 minutos contando seis partidos completos (CADU, Flandria, San Martín, Alvarado, Patronato y Güemes) más los 78 minutos ante Morón. Sí, una eternidad.

Es tan grave la falta de gol del equipo que es, junto al rival de ayer, uno de los dos elencos con menos tantos a favor en el certamen contando ambas zonas. Es más, los otros cuatro goles llegaron desde atrás de la zona ofensiva solo con un par de autores: dos de Maximiliano Padilla (defensor) y otros dos de Santiago López (mediocampista).

La lista de delanteros en cero en la actual campaña es larga y eso que Joaquín Sastre les dio tiempo en cancha a todos sus hombres de ataque: Joan Juncos (jugó 343 minutos), Nicolás Romano (253'), Matías Nouet (243'), Tadeo Marchiori (153') y Agustín Herrera (76') no han podido marcar hasta el momento.

"Más allá del gol, me voy con bronca por el resultado. Ellos nos empataron por los detalles, que nos costaron muy caro", dijo el ex Huracán Las Heras y Deportivo Maipú. Detalles que deberán pulir para no volver a sufrir una remontada increíble como la que vivió su elenco ante Morón.