Las bombas de Cristian Traverso sobre Boca, Riquelme y el Consejo: "Ibarra no saca a Villa porque es"

El presente de Boca Juniors no es bueno desde los resultados y los números salpican las cuestiones anímicas. Con Ibarra en el foco de las críticas y en la cuerda floja, el Consejo de Fútbol lo resiste. En este contexto y para echar más leña al fuego, Cristian Traverso, excampeón del mundo con la institución, compartió una serie de picantes reflexiones con duras críticas a Juan Román Riquelme.

El campeón durante la época de Carlos Bianchi ahora trabaja como panelista en la señal de TyC Sports, y al ser consultado por Julio César Falcioni -invitado en el piso- por qué haría si lo llama Riquelme, el defensor respondió: "Tuve charlas con Román, pero yo prefiero estar acá. Primero no me gusta el presidente de Boca (por Jorge Amor Ameal), estoy fuera de contexto con el presidente. Se portó mal conmigo y se lo dije, y Román lo sabe. Depende con qué ojo lo mires es un buen hombre".

Luego, Traverso confesó que no estuvo conforme con el inicio de la gestión del Consejo: "No estaba para nada de acuerdo con las formas, prepotentes. Le pegaban a Tevez, a todos, no había que chapear con que habían sido campeones del mundo. Hay que dejar la chapa afuera y tratar de darle el mejor proyecto a Boca, que era no perder el vestuario y Miguel Russo perdió el vestuario".

Luego se refirió a la selección de refuerzos y el poder de Riquelme en la institución. "En Boca no se sabe quién decide los refuerzos. Le vas a dar los jugadores al próximo entrenador o lo vas a seguir haciendo vos (por el vicepresidente). Quién decide en Boca, si a Ameal le das tierra y agua y no sabe hacer barro. ¿Quién decide las contrataciones?", aseguró.

Por último, habló de la imposición del Consejo de Fútbol en las decisiones tácticas del entrenador Hugo Ibarra y señaló: "Ibarra no saca a (Sebastian) Villa porque es del gusto del vicepresidente (por Riquelme) y lo tiene que bancar a Langoni, ¿cuál es el problema? No estoy diciendo que le dicen quién tiene que jugar, pero el técnico escucha, absorbe y si quiere armar mal el equipo es problema de Ibarra".