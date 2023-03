La picante definición de Battaglia sobre Ibarra como DT de Boca: "Nunca lo vi con intenciones de..."

Hugo Ibarra vive su peor momento desde que es DT de Boca. Tras la derrota ante Instituto, el entrenador quedó muy cuestionando y tambalea en la cuerda floja, por lo que un próximo resultado adverso podría ser su sentencia definitiva. Algo parecido atravesó Sebastián Battaglia luego de un pálido empate ante Godoy Cruz en la Bombonera, y el extécnico del Xeneize habló sobre el presente de su excompañero.

En charla con el programa partidario Boca de Selección, Battaglia tiró una picante frase sobre Ibarra y su función como DT: "No sé si está en el lugar que quería estar, es algo que tiene que ver él. Imagino que lo estará disfrutando o no, pero lo debe responder él. En su momento por ahí no se lo veía en este lugar, pensamos que mantendría otra función donde estaba más relajado. Nunca lo vi con intenciones de dirigir Primera, pero quizás su pensamiento cambió", expresó.

Battaglia e Ibarra, compañeros de muchos títulos en Boca.

Pese a su idea inicial, el más ganador de la historia de Boca no quiso generar controversia acerca de la preparación del Negro para dirigir: "No tengo que responder si está capacitado o no, seguramente debe estar haciendo su trabajo para que el equipo funcione. No pudo encontrar el funcionamiento más allá de que ganó partidos, pero esto es fútbol y puede cambiar. No hay dudas que tiene que mejorar. Hugo está en un club en el que todos son técnicos de Boca, todos opinan y la figura del entrenador se hace cada vez más observada, por eso tiene que encontrar su manera y el estilo de técnico que quiere ser", sentenció.

Además, Battaglia aclaró que las conversaciones con el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme existen, pero que el DT debería tener la última palabra: "Siempre hay charlas. Seguro hay cosas consensuadas y otras que no, pero está en cada uno decidir lo que piensa que es lo mejor para el equipo y uno debe estar convencido. Para eso hay una figura de entrenador que está al frente del grupo", aseguró.

Battaglia fue despedido tras la eliminación de Boca en la última Libertadores.

El León, que reveló no tener una relación de amistad con Ibarra más allá de lo laboral, reiteró un punto de vista que ya había afirmado Rolando Schiavi. Luego de que el Negro sea ratificado en el cargo en julio de 2022, el Flaco había dicho que el actual entrenador de Boca nunca había expresado su deseo de convertirse en DT alguna vez.

Por último, el ex DT de Boca lamentó no haber sido invitado por el Villarreal para el Partido de Leyendas del que participarán Juan Román Riquelme y Martín Palermo. No obstante, dejó en claro que le gustaría estar en la despedida del vicepresidente xeneize: "No me sentiría incómodo si compartiera un encuentro con Riquelme. Estaría bueno que haya una charla antes para aclarar algunas cosas. Me gustaría participar del partido despedida, pero es una decisión de él", dejando así la puerta abierta a una reconciliación tras una difícil salida del club.