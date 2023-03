Matías Navarro, el héroe del triunfo del Atlético Club San Martín

Matías Navarro es el nombre propio de la alegría Chacarera. El delantero fue fundamental para que San Martín consiga sus primeros tres porotos en este reciente Federal A, destrabando un partido fulero ante Atenas de Río Cuarto con un gol de otra categoría. Así, Chimi bajó el picante luego del tropiezo en el estreno ante Huracán y trajo una bocanada de tranquilidad en el este mendocino.

Por el contexto, el golazo del ex Gimnasia, Huracán Las Heras y Deportivo Maipú tiene un sabor especial. El Chacarero llegaba a la segunda fecha luego de perder en el debut con el Globo y no podía superar al elenco cordobés. Tras un primer tiempo palo y palo con situaciones por ambo lados, apareció la genialidad del once con un tanto de otro partido.

El reloj marcaba apenas ocho minutos del complemento. Navarro recibió parado de wing izquierdo un pase profundo, controló y empezó el recorte hacia el centro paralelo al arco de Bardín. Trejo corrió desesperado al cierre pero pasó de largo ante el primer quiebre de cintura del delantero que también dejó fuera de cuadro a Curima para sacar un derechazo fuerte y rasante que se incrustó en el fondo de la red. Golazo.

Para Chimi también fue un desahogo grande su conquista. No había tenido un buen estreno con la camiseta albirroja ante Huracán y estuvo en duda hasta último momento para ir del vamos contra Atenas. Toti Arias confío en el, volvió a darle la titularidad y el delantero de 30 años no lo defraudó. Punto positivo para ambos.