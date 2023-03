La controversial frase de De Paul junto a la foto con los referentes de la Selección sin Papu Gómez

Los referentes de la Selección argentina revolucionaron las redes sociales con una imagen muy particular. Lionel Messi, Nicolás Otamendi y compañía posaron en el vestuario del predio de Ezeiza imitando una foto en la que estaba Papu Gómez. En la reedición del posteo, el jugador del Sevilla no está y fue "reemplazado" por Paulo Dybala, lo que causó mucho ruido en medio de los rumores de una pelea interna. Además, Rodrigo De Paul dejó una frase fuerte que no pasó desapercibida.

De Paul escribió: "La casa está en orden".

Otamendi, Dybala, De Paul, Messi, Leandro Paredes, Ángel Di María y Giovani Lo Celso posaron de forma idéntica a cómo habían hecho en su regreso al país tras ser campeones de América. Varios de los protagonistas subieron la foto a su perfil, pero el volante del Atlético de Madrid tomó otro camino: colgó la postal en su historia.

En dicha 'story', De Paul escribió: "La casa está en orden". Lógicamente, la frase de uno de los jugadores más importantes de la Selección argentina generó mucho revuelo por la ausencia de Papu Gómez, los rumores de pelea y lo parecida que es la imagen a la de 2021.

El ruido de una supuesta pelea entre los referentes de la Scaloneta y el Papu nace de la baja de este último para la doble fecha FIFA, que servirá de excusa para festejar el título mundial obtenido en Qatar. Desde entonces, una versión de que el volante del Sevilla habría recurrido a la "magia negra" para lesionar a Lo Celso y así tener más minutos en la Copa del Mundo se hizo cada vez más grande. Sin embargo, estuvo lejos de ser confirmada.