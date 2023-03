El palazo de Kempes a De Paul por su fuerte sentencia sobre la Selección: "Hay que tener los…"

"Que me perdonen, pero esta es la mejor Selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores, pero como equipo le ganamos a todos los campeones. Le ganamos al campeón de América (Brasil), al de Europa (Italia) y al del Mundo (Francia)", esa frase de Rodrigo De Paul generó la reacción de varios campeones del mundo de 1978 y 1986, quienes salieron a responderle

Primero fue Pedro Pasculli, autor de un gol clave ante Uruguay en México, quien apuntó contra el futbolista del Atlético Madrid y en las últimas horas apareció Mario Alberto Kempes quien, con un posteo en su perfil personal de Instagram, le respondió: "Después de las declaraciones de un campeón del mundo refiriéndose a que la selección campeona de Qatar 2022 es la mejor de todos los tiempos, en este momento si lo es".

"Pero no se tienen que olvidar que en su momento la del 78 fue campeona. y la mejor. y la del 86 en su momento también fue la mejor y una cosa más hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta Argentina", escribió el Matador, figura y goleador de la Selección en la primera estrella, en una publicación que tiene cerca de 20 mil likes.

Pasculli, en tanto, invitó a De Paul a ver el Mundial 1986: "Nosotros fuimos los mejores en el 86´, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y a nuestra Selección. Lo invitaría a que repase un poco la historia".

Estos dichos seguirán generando la reacción de viejas glorias que se sintieron tocadas por el volante y pieza clave de Lionel Scaloni en Qatar que, además, dijo: "Ser campeón del mundo es la llave a la eternidad. Entrás al predio de la AFA y estaban los equipos del 78 y el 86, vos te quedás mirando y decís qué locura lo que lograron estos tipos. Y ahora vamos a estar nosotros".